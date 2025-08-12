Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición: Fico sobre crimen de Miguel Uribe

Sigue la preocupación en sectores políticos de la capital antioqueña tras revelarse información de un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y varios concejales de la ciudad.

En este contexto que guarda relación con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, nuevamente el alcalde Gutiérrez se pronunció en redes sociales alertando sobre el riesgo que considera corren sectores de oposición al Gobierno nacional.

“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, escribió en su cuenta de X el mandatario. En las diferentes actividades llevadas a cabo en Medellín durante los tres días de duelo decretados en Antioquia por la muerte de Uribe Turbay, nuevamente Gutiérrez pidió garantías para ejercer la política en el país.

Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2025

"A Miguel Uribe lo callaron por pensar diferente. A Miguel Uribe lo silenciaron por defender la democracia y las libertades. A nosotros no nos van a callar, a Colombia no la van a callar. Los violentos no pueden triunfar", dijo también el alcalde.

Se espera que tras recientes amenazas a la seguridad denunciadas públicamente por parte de corporados como Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, se emita algún pronunciamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección, entidad a la cual le solicitaron medidas adicionales ante el supuesto plan violento por el que habrían ofrecido hasta ocho millones de dólares.