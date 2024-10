Reactivan obras en Central Park de Bello tras meses de suspensión

Después de una larga polémica por esta obra que ha visto pasar al menos a tres gobernadores, contando al actual, en la Asamblea de Antioquia el gerente de Indeportes Antioquia, Luis Fernando Begué, dio luz verde sobre este proyecto, en el cual, de los más de 152.000 millones de pesos que se han contratado, se han desembolsado más de 118.000 en su primera fase.

Según lo dicho por el funcionario, actualmente la obra se encuentra en un avance físico del 91,08% y un avance financiero de 89,46%. A pesar de esto, la obra se ha visto envuelta por varias controversias actuales y contractuales, al menos cinco, entre las que se encuentra la empresa de vivienda de Antioquia, Viva, con tres demandas de más de $10.000 millones, Ingecon, con una demanda de $29.145 millones y el Colegio Mayor con $225 millones.

Además de esta situación, el gerente explicó que, a pesar de que no quiere que la obra se convierta en un "elefante blanco, Indeportes ha tenido que suspender anteriormente la obra, como sucedió en marzo, debido a que el contrato de construcción como el de la interventoría no permitía adelantar las obras que estaban pendientes hasta no tramitar licencias con las Empresas Públicas de Medellín .

A pesar de este panorama, que daba indicios de que evidentemente esta obra seguiría siendo un misterio, Bagué indicó que ya se cuenta con los permisos que no habían permitido que el parque entrara en funcionamiento en un inicio, a penas se terminen las obras restantes.

"¿Cómo es la situación actual del parque?, contratado $159.525 millones y ejecutado $154.365 millones con un avance financiero ponderado desde 2019 a la fecha del 96.77%", explicó el gerente de Indeportes, Luis Fernando Begué.

Además, el gerente agregó que lamenta mucho las polémicas que han surgido alrededor de esta obra, mencionando y rechazando lo vivido con la administración de Aníbal Gaviria, el cual había reinaugurado el parque, a pesar de que este no estaba listo.

"Muy desafortunadamente, el año anterior la administración en el mes de noviembre hizo una inauguración del parque donde activó demasiadas quejas y demasiados problemas con la comunidad. No estaba apto para inaugurar, no estaba conectado eléctricamente, no estaba conectado hidrosanitariamente", mencionó Begué.

Por último, el funcionario mencionó que durante este año se ha avanzado en la construcción de varias aristas en torno al proyecto, tales como el cableado externo de iluminación de senderos, nuevos pisos y circuitos en la torre de control, cableado de redes de media y baja tensión, entre otros.