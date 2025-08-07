Refuerzan medidas en aeropuertos para evitar llegada de extranjeros con antecedentes a Medellín

La Policía, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, desplegó el equipo Task Force en terminales aéreas, principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, para fortalecer los controles migratorios durante la Feria de las Flores.

Este grupo tiene como misión central verificar antecedentes penales o conductas criminales de ciudadanos extranjeros que ingresan al país durante el evento.

De manera articulada con Migración Colombia y en coordinación con agencias estadounidenses, se adelantan procedimientos mediante plataformas internacionales como lo son la herramienta Angel Watch y el Sistema de Evaluación Nacional de Pasajeros, las cuales permiten identificar personas con antecedentes relacionados con delitos sexuales u otras conductas criminales.



Estrategia activa durante toda la feria

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, esta estrategia estará activa durante todo el desarrollo de la Feria, en respuesta a la alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

"La Fuerza de Tarea está compuesta por unidades especializadas de la Policía e Interpol, y tienen como objetivo el perfilamiento, la verificación y el control de turistas extranjeros que ingresan a nuestra ciudad. Esta labor se realiza con pleno respeto por los derechos humanos, pero con total firmeza", dijo el funcionario.

Es de anotar que Migración Colombia realiza controles permanentes en el aeropuerto de Rionegro y, en caso de identificar perfiles de riesgo, no se le permitirá el ingreso a el extranjero y se activarán alertas para las autoridades del país de origen.