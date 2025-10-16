Renunció María Mercedes González a la dirección del MAMM: estuvo durante 13 años

A través de sus redes sociales el Museo de Arte Moderno de Medellín confirmó la salida de su cargo como directora de María Mercedes González, quien estuvo al frente de la institución por 13 años.

Aunque no se entregaron mayores detalles, el Museo indicó que González asumirá un nuevo reto en el sector público y que continuará integrando su Junta Directiva, la misma que se encargará en los próximos días de tomar nuevas decisiones frente a su reemplazo y el futuro de la entidad.

“Durante su gestión, el MAMM vivió una profunda transformación: crecimos en espacios, públicos y programas; abrimos nuevas salas y escenarios para el arte y el cine; y fortalecimos los lazos entre el Museo, la ciudad y el mundo. Su visión y compromiso hicieron posible una etapa de expansión y consolidación que quedará marcada en la historia del Museo”.

Trece años de transformación, expansión e internacionalización en el MAMM.



Compartimos una noticia que nos llena de gratitud y nostalgia. Después de trece años de liderazgo, María Mercedes González Cáceres deja la dirección del Museo de Arte Moderno de Medellín para asumir un… pic.twitter.com/AISPMBsbU2 — Museo de Arte Moderno de Medellín (@MAMMedellin) October 16, 2025

El final de la extensa gestión de González al frente del Museo estuvo marcada por la polémica sobre la propuesta de vender algunas pinturas de la artista antioqueña Débora Arango a la colección del Banco de la República.



El Ministerio de las Culturas prohibió la transacción asegurando que la ley de patrimonio, acoge la colección de Débora Arango como un Bien de Interés Cultural indivisible, negando así la posibilidad de desmembrar el conjunto de obras que permanecen en el Museo de la capital antioqueña.

Sin embargo, se llegaron a acuerdos para que estas pinturas lleguen a otros lugares del país. Por ejemplo, el próximo 4 de diciembre se inaugurará en el Museo Santa Clara en Bogotá una exposición que pondrá en diálogo obras de Arango con piezas de la colección de este lugar.

De igual manera, el Ministerio aseguró que trabaja en la creación de un proyecto editorial infantil que acercará la vida y obra de la maestra a nuevas generaciones, resaltando su valentía, compromiso social y capacidad de transformar los paradigmas del arte en la sociedad.