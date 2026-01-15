En vivo
Rescatan tres personas tras el colapso de un local y afectaciones a cinco viviendas en Medellín

Rescatan tres personas tras el colapso de un local y afectaciones a cinco viviendas en Medellín

El incidente se registró en el sector La Honda en la comuna 3 – Manrique sobre las 11:22 de la noche de este miércoles.

