Rescatan tres personas tras el colapso de un local y afectaciones a cinco viviendas en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el cuerpo de Bomberos de Medellín logró rescatar a tres personas afectadas por el colapso de un local y afectaciones en cinco viviendas.

El mandatario agregó que los rescatados fueron atendidos en el lugar por funcionarios de la Secretaría de Salud.

No obstante, una de ellas debió ser trasladada a un centro asistencial. Además, fueron rescatados dos perros que se encontraban atrapados en el inmueble.

‼️A las 11:22 p. m. del día de ayer recibimos un reporte a la línea 123 por el colapso de un local comercial y afectaciones en cinco viviendas, en el sector La Honda en la comuna 3 – Manrique. De inmediato, tres tripulaciones de #BomberosMedellín acudieron al lugar y lograron… pic.twitter.com/q8BL45WeOr — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 15, 2026

“Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales”, señaló el mandatario, quien agregó que la Alcaldía acompaña a las familias afectadas.



El hecho se suma a los impactos de las fuertes lluvias de las últimas horas, que provocaron la muerte de una persona por el desbordamiento de la quebrada La Castro, en la parte alta de la comuna 8 – Caicedo. Según la DAGRD Medellín, en lo que va de enero se han registrado 54 emergencias por lluvias en la ciudad.