Rescataron un grupo de senderistas perdido en zona rural de La Estrella, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, fue advertido por un grupo de senderistas que se habían desorientado en zona rural de ese municipio del sur del Valle de Aburrá y que, al caer la noche, solicitaron el auxilio de los organismos de socorro que comenzaron las labores de búsqueda inmediatas.

La información que se ha conocido hasta el momento es que el grupo de ocho personas se habría extraviado y tras no hallar un camino conocido decidieron alertar a las autoridades, ya que no estaban equipados para pasar la noche a la intemperie ni tenían los víveres suficientes para sobrevivir durante mucho tiempo.

El capitán de los Bomberos de La Estrella, Luis Alfonso Gómez, explicó que las labores comenzaron rápidamente y por ello se puedo dar con el paradero de los senderistas que no sufrieron ninguna afectación a su salud y que fueron extraídos de la zona rural del municipio con rapidez.

"Gracias a la información remitida por parte de las personas que se encontraban haciendo esta actividad de senderismo, logramos ubicar con vida sanos y salvos a estas ocho personas", destacó Gómez.



A raíz de estos hechos las autoridades en La Estrella le hicieron un llamado a la comunidad local y al resto del Valle de Aburrá para tener especial cuidado cuando se hagan este tipo de actividades en zonas boscosas o rurales, puesto que lugares como el Alto del Romeral son propicios para que las personas se puedan extraviar si no tienen los cuidados necesarios.

Por último, hay que recordar que no es el único caso de personas perdidas en las laderas del Valle de Aburrá, son varios los hechos reportados en el corregimiento de Santa Elena de Medellín o en el municipio de Envigado, por lo que reiteran las autoridades el llamado al cuidado más cuando llega la época decembrina donde estas actividades son más frecuentes.