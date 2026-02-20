Rock sinfónico y Cultura al Parque lideran la agenda cultural en Medellín este fin de semana

Los espacios musicales en Medellín lideran la agenda cultural para este fin de semana en el Valle de Aburrá, donde habrá eventos para toda la familia

Uno de los eventos musicales será mañana sábado, desde las siete de la noche, el concierto sinfónico de clásicos de rock en español en el teatro del Tesoro, donde sonarán cerca de 20 canciones de himnos del género.

Alejandro Vallejo, director del Teatro, entregó más detalles de lo que tendrá el evento: "Aquí tendremos 56 músicos en escena interpretando los grandes himnos y clásicos del rock en español de reconocidas bandas y agrupaciones como Kraken, Enanitos Verdes, Toreros Muertos", indicó

También en Medellín hoy y mañana, pero en el Parque Biblioteca La Quintana y el Carlos E. Restrepo, se vivirán jornadas de Cultura al Parque, con presentaciones de distintas agrupaciones.



"Pensados para que los parques sigan siendo escenario de convivencia, apropiación positiva y construcción colectiva de acuerdos para vivir bien juntos, la invitación es para que disfruten la programaciónj diseñada para todas las edades", explicó el secretario de cultura de la ciudad, Santiago Silva.

Finalmente, durante sábado y domingo, se vivirá en Plaza Mayor una nueva edición de Expofitness.