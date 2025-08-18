Seguridad en Medellín: suben los homicidios y bajan los hurtos en varias modalidades

A pesar de que una de las preocupaciones latentes entre las autoridades de Medellín sigue siendo el incremento del 22% en los casos de homicidios, respecto a las mismas cifras del año anterior, recientemente desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia destacaron los resultados que se han lograron contra el hurto en sus diferentes modalidades.

Por ejemplo, en la comparación con el mismo periodo de 2024, el hurto a personas bajó un 25%, los atracos pasaron de 6.214 a 4.095, el hurto a establecimientos comerciales disminuyó en 51 % y los delitos contra vehículos y residencias tuvieron caídas entre el 17 % y el 32 %.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que estos resultados se debe a que en la ciudad se han fortalecido los operativos y patrullajes en conjunto con contra autoridades: "A la fecha hemos logrado reducciones históricas importantes en la mayoría de los delitos de alto impacto en la Ciudad de Medellín. El hurto a personas cayó en un menos 25 % con 4.150 casos menos. El atraco se disminuyó en un menos 34 %", señaló el secretario.

Destacaron desde la Alcaldía de Medellín que en lo corrido de 2025, 1.216 personas han sido capturadas por diferentes modalidades de hurto y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Finalmente, las autoridades en la capital de Antioquia anunciaron que en los últimos meses del año se reforzarán los operativos, se incrementará la inteligencia en puntos críticos y se fortalecerán las estrategias preventivas del hurto en sus diferentes modalidades.