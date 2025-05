Siete municipios, incomunicados por derrumbe en Salgar, Antioquia: un mes tardarán arreglos

En Antioquia hay alerta por el derrumbe a la altura de salgar, en la subregión del Suroeste, que tiene incomunicados a 5 municipios de la región y 2 más del departamento vecino de Chocó.

Este derrumbe de enormes proporciones en el sector el barroso del municipio de Salgar, Suroeste de Antioquia, concentra hoy los esfuerzos de las autoridades de gestión del riesgo en el departamento.

La contingencia tiene incomunicadas a miles de personas de los municipios de Andes, Jardín, Hispania, Betania, Ciudad Bolívar, Carmen de Atrato y Quibdó.

“Nuestros técnicos hoy siguen verificando no la cuenca del río san juan sino el río Cauca, donde sus altos niveles pueden provocar inundaciones en las comunidades ribereñas. Es importante anotar y dejar alta claridad en el sector la chuchita, la vía nacional está totalmente cerrada”, dijo Daniel Tamayo, director de manejo de desastres del Dagran.

Algunas personas se vieron sorprendidas por este deslizamiento perdiendo obligaciones importantes.

“Tengo una reunión ahorita y me encontré con un derrumbe, la verdad veo que se fue toda la banca y según me explica el señor, el río está por debajo de la vía entonces me voy a tener que devolver me dice el señor que está por Salgar pero es una vida de paso que está inestable y hay derrumbes, entonces la verdad me voy a volver en ese momento, yo entiendo que es una cosa a último minuto”, dijo Clara Silva, afectada por derrumbe.

#Video Por lo menos un mes durará el cierre de la Troncal del Café en el suroeste de #Antioquia. Aunque el @InviasOficial trabaja en la remoción de escombros y material, son siete los municipios afectados en el tránsito de #Medellín a #Quibdó. Son varios afectados. #VocesySonidos pic.twitter.com/6JEeQla48n — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 8, 2025

Por su parte, Ángela Hurtado, aseguró que: “horrible y vamos para una cita médica pero ya no alcanzamos a pasar nos toca devolvernos para la casa nosotros vivimos en Jericó una finca no ha sacado volvernos se pierde la cita”.

EPM manifestó en un comunicado que si la contingencia continúa, en los próximos días ya no habrá posibilidad de distribuir gas en municipios como Betulia, Urrao, Hispania, Ciudad Bolívar y Jardín.

“Con respecto al suministro de gas en el momento se está garantizando pero debemos ser conscientes que no podemos sostenerlo por mucho tiempo si no hacemos un uso racional y responsable de este y otros recursos naturales”, dijo Luis Felipe Sepúlveda, alcalde encargado de Jardín.

Por otro lado, la gobernación de Antioquia entregó rutas alternas. Sin embargo, los conductores dicen que están en muy mal estado.

“En este momento estamos utilizando las vías alternas que son: Peñalisa-Pueblorrico-San José-Andes, la otra vía Tarso-Pueblorrico-San José-Andes, la otra vía es Jericó-Buenos Aires-Andes”, aseveró Luis Horacio Gallón, secretario de infraestructura de Antioquia.

Desde el sector de buses intermunicipales aseguran que al menos 2.000 usuarios están afectados cada día por la contingencia. por el momento maquinaria de Invías trabaja con el fin de mitigar la contingencia y dar paso por lo menos a un carril en los próximos días.