Sigue la violencia en el Oriente: asesinan a exconcejal en Nariño

El crimen ocurrió en la vereda Puente Linda, a unos 45 minutos del casco urbano, lugar donde llegaron tres hombres encapuchados que se movilizaban en motocicleta e interceptaron el vehículo tipo escalera en el que viajaba el exconcejal.

El coronel Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó que los agresores obligaron a la víctima a bajar del vehículo, dejaron ir al conductor y minutos después se escucharon varios disparos.

“Se presentó en el momento en que él se dirigía en vehículo tipo chiva, donde fueron abordados por dos sujetos —según un testigo— que iban en una motocicleta. Los vio encapuchados y, sin mediar palabra, bajan a esta persona del vehículo y la ultiman. Lo que sabemos es que la víctima también se desempeñó como concejal del municipio de Nariño”, puntualizó el comandante.

Luis Fernando Ocampo Arias, de 38 años de edad, fue concejal en el periodo 2020–2023 y era un líder reconocido en la zona por su participación en procesos políticos y sociales. Además, era reconocido como comerciante y miembro del transporte público rural del municipio.



Sobre el homicidio, el director de Asointermedias, Santiago Ospina, condenó el crimen y pidió acciones urgentes para frenar la escalada de violencia en el Oriente antioqueño.

“Hacemos un llamado contundente a las autoridades o a quien corresponda, a las autoridades nacionales, a través del Ministerio de Defensa y los demás organismos, a que miren al Oriente antioqueño, donde vienen ocurriendo hechos catastróficos para nuestros municipios”, finalizó.

La Policía señaló que avanzan en las investigaciones para establecer si este crimen estaría relacionado con el accionar delictivo del Clan del Golfo en Nariño.

Mientras tanto, este caso se suma a la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral, donde aumenta la preocupación por el incremento de la violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales.