Ofrecen $500 millones por autores de triple homicidio en El Carmen de Viboral

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar a los responsables del ataque armado ocurrido dentro de un establecimiento comercial del municipio del Carmen de Viboral.

Según testigos, un hombre llegó en motocicleta, disparó de manera indiscriminada contra un grupo de personas y huyó del lugar, dejando además a una cuarta víctima gravemente herida. El mandatario también confirmó la solicitud de una comisión especial de la Dijín, y pidió refuerzos de grupos especiales, Sijín y Sipol, para permanecer en el territorio hasta esclarecer totalmente los hechos.

El alcalde de el carmen de viboral, Hugo Jiménez Cuervo, lamentó profundamente el asesinato del líder juvenil Andrés Giraldo, a quien describió como un amigo cercano y comprometido con su comunidad.

Imagen ilustrativa AFP

"Hoy perdimos un gran amigo y compañero, un ser humano ejemplar. Andrés fue una persona que me acompañó y caminó a mi lado, un amigo alegre, servicial y comprometido con toda su comunidad. Su partida deja un gran vacío en nuestra institución y en quien tuvimos la fortuna de compartir con él. Rechazamos con total contundencia los hechos de violencia que se han presentado en nuestro municipio", aseguró el mandatario local.



Entre tanto, el director de La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, Fernando Quijano, advirtió que esta es la segunda masacre en menos de dos semanas en el municipio y aseguró que el oriente antioqueño atraviesa una situación compleja por la disputa de estructuras criminales.

"Los homicidios se han disparado en el año 2025 con relación al 2024 y esta masacre deja en muy mal parada la llamada estrategia de seguridad departamental, donde las peleas del gobierno departamental con el Gobierno nacional están mostrando un Estado fragmentado y está mostrando que no hay forma de que la seguridad funcione", puntualizó Quijano.

las autoridades insisten en que la investigación ya está en marcha y que habrá resultados para llevar a los responsables ante la justicia.