Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sobrevolaron drones cerca al helicóptero que llevaba al gobernador de Antioquia; serían disidentes

Sobrevolaron drones cerca al helicóptero que llevaba al gobernador de Antioquia; serían disidentes

El hecho sucedió en la tarde de este 9 de septiembre cuando el mandatario regresaba de un Consejo de Seguridad en Yarumal, allí y cuando estaban en el aire fueron advertidos de la posible amenaza.

Andrés Julián Rendón (1).jpg
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:29 p. m.

Las alertas se prendieron nuevamente en Antioquia luego de que el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, confirmó que en las últimas horas un helicóptero en donde viajaba el gobernador Andrés Julián Rendón tuvo que volar a una altitud menor por la presencia de algunos drones, al parecer, pertenecientes al Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá'.

El hecho sucedió en la tarde de este 9 de septiembre cuando el mandatario regresaba de un Consejo de Seguridad en Yarumal, allí y cuando estaban en el aire fueron advertidos de la posible amenaza.

"El piloto se reporta la torre de control y llega el controlador y le dice que no vuele a ocho mil, sino a siete mil pies, que porque hay drones sobre nosotros", relató el secretario de Seguridad.

Según relatan las autoridades departamentales después de varios minutos de trayecto entre el Norte antioqueño y Medellín se perdió el rastro de los drones. Sin embargo, la advertencia ha calado en los oídos de la Gobernación de Antioquia, más si se tiene en cuenta que hace unas horas fue abatido alias 'Guillermino', uno de los cabecillas de las disidencias.

Por el momento, la Fuerza Pública se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para poder conocer qué estaban haciendo las aeronaves no tripuladas sobrevolando el helicóptero de Rendón, ya que no se descarta que fueran labores de inteligencia por parte del grupo armado.

Mientras se espera un pronunciamiento por parte del gobernador de Antioquia, desde la Administración Departamental han insistido en la necesidad de que a la región lleguen las herramientas que puedan repeler posibles ataques con drones.

