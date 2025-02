Sociedad Parques del Río en Medellín, a un paso de ser liquidada

El proyecto de acuerdo 36 de 2024, presentado por el alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, busca que el Concejo Distrital le dé autorización para concurrir a la disolución y posterior liquidación de la Sociedad Parques del Río.

La terminación de la sociedad estaría a un paso más cerca de ser realidad, pues las Comisiones Primera y Tercera del Concejo Distrital analizaron, en primer debate, el proyecto, iniciativa que fue aprobada y ahora pasará a su discusión en sesión plenaria.

¿Pero en qué se fundamenta esta decisión?

La resolución radica, según los concejales de Medellín , líderes de la ponencia, en la inviabilidad operativa y financiera de la Sociedad que, desde su creación en 2015, al parecer, no ha cumplido con los objetivos para los que fue creada. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, explicó a Blu Radio que la disolución de la sociedad no quedaría a manos de un tercero, ni de ninguna otra persona, pues esta quedaría inexistente.

"La sociedad como tal se liquida y no queda en manos de nadie, porque se acaba, se extingue, porque ella se rige por la ley 2069 de 2020 que fue creada para el impulso de las Mipymes, y como esta era una sociedad de esas, pues ella simplemente al no cumplir el objeto, ni al poderlo desarrollar, pues se tiene que liquidar de acuerdo al artículo cuarto de esa ley. Esa es la razón por la cual se hace. No hay ningún proyecto que esté a cargo de ellos", expresó la concejal.

El propósito de esta sociedad de economía mixta, con participación de la Alcaldía de Medellín, el Metro, EPM e Intervial, filial de ISA, era liderar la construcción del proyecto Parques del Río, sin embargo, desde el inicio la ejecución de las obras quedó en manos de la Empresa de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Infraestructura, lo que limitó su operatividad real.

Según indicó a Blu Radio, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, no habría repercusiones a la hora de volverse una realidad su terminación, sin embargo, sí habría implicaciones el hecho de que no se liquide, pues de no hacerlo el Distrito y los demás socios se verían obligados a realizar inyecciones adicionales de recursos para mantener a flote una estructura que no ha generado beneficios tangibles.

"En su constitución se le inyectaron 300 millones de pesos sobre los cuales tendría que empezar a estudiar, operar y demás, que se han ido comiendo poco a poco en la operación propia de una sociedad. En presentación de informes financieros y contables, en poderle pagar a un contador, en poder hacer el pago y registro de la matrícula de comercio ante la Cámara de Comercio de Medellín", expresó el concejal.

"Ese tipo de cosas han hecho que durante este tiempo, desde el 2015 hasta acá, se haya gastado más de 232 millones de pesos en documentos y papeles. Si no se liquida la sociedad solamente por su existencia y la participación del Distrito, el Concejo de Medellín tendría que eventualmente discutir una capitalización para darle plata a algo que no sirve para absolutamente nada", completó.

Por otro lado, hay quienes se encuentran en contra de su terminación, por ejemplo, el representante a la Cámara por Antioquia 2022 - 2026, Daniel Carvalho, explicó sería un verdadero error el acabar con la sociedad.

"Me parece un error que la alcaldía, en lugar de buscar la forma de hacer funcionar la sociedad, en lugar de buscar la forma de detonar por fin la renovación urbana, se vaya por el lado fácil y se haga cerrar esto", indicó el representante.

Vale la pena recalcar, que se reiteró que la culminación del tramo norte de Parques del Río está garantizada a través de la EDU y la Secretaría de Infraestructura, sin que la Sociedad Parques del Río juegue un papel relevante en la ejecución de la obra.