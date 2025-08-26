Temor y zozobra por bombardeo del Ejército al Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en Mañanas Blu que se había realizado un bombardeo en la zona del Nordeste antioqueño contra el Clan del Golfo, sin embargo, destacó que las Fuerzas Militares aún permanecen en terreno consolidando los resultados operacionales.

Al consultar en la zona sobre los hechos, la Alcaldía de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño y muy cerca a la subregión del Nordeste, confirmó que el reporte entregado por los lugareños indica que el bombardeo ocurrió en su jurisdicción y en una zona apartada del caso urbano.

Andrés Luján, alcalde de Zaragoza, indicó que en las últimas horas se reportaron confrontaciones armadas y posteriormente el bombardeo que confirmó el ministro de Defensa.

"La comunidad nos alertó muy preocupada por unos sobrevuelos cerca al centro poblado de Las Segovias, en donde ellos manifiestan que había tiroteos y había bombardeos", confirmó el mandatario.

Hay que recordar que en esta zona del departamento de Antioquia se han adelantado diferentes operativos por parte de la Fuerza Pública luego de que las disidencias de alias 'Calarcá' asesinaran a 13 policías en el municipio de Amalfi.

Sobre lo que ocurre en Zaragoza luego del bombardeo es algo similar a lo que ya ocurrió en Amalfi, y es que hay temor y zozobra entre la población por lo que no se descartan desplazamientos.

"No tenemos noticias, si hay personas muertas, si hay desplazados porque aquí al municipio no han llegado y allá no hay comunicación porque no hay señal", indicó Luján.

Hay que mencionar que es el segundo operativo que se hace entre el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño en menos de 24 horas, luego de que en el municipio de Anorí se realizara un procedimiento en contra del Clan del Golfo. Allí un presunto ilegal fue neutralizado y tres soldados resultaron heridos.