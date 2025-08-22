Tras atentado de disidencias en Amalfi, 15 familias han salido desplazadas rumbo a Anorí

En la sede de Medicina Legal en Medellín reposan los cuerpos de los 13 policías asesinados por las disidencias en Amalfi. Debido al ataque terrorista, en esa localidad del Nordeste antioqueño se han desplazado cerca de 30 personas por temor a enfrentamientos

El ataque terrorista perpetrado por las disidencias de alias 'Calarcá' y en donde fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Toros de Amalfi sigue generando el repudio de las autoridades que a esta hora avanzan en las labores forenses en la sede de Medicina Legal de Medellín para así en un máximo de día y medio los uniformados sean llevados hasta sus lugares de origen.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que hoy los cuerpos de los policías permanecerán en el Norte de la capital de Antioquia y que no se tiene certeza si empezaran a ser trasladados en la tarde de este sábado o en la mañana del domingo. Lo cierto es que las autoridades en el Valle de Aburrá confirmaron que en la ciudad no se realizará ningún homenaje a los uniformados asesinados.

Sobre la situación de los cultivos de coca en la zona rural de Amalfi, que sería uno de los motivos para el ataque de las últimas horas, el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, aseguró que ya se había advertido hace dos meses sobre la violencia en esta zona del Nordeste antioqueño: “Hace más o menos dos meses hemos estado buscando cómo contener, cómo con nuestro Ejército Nacional acompañar a esas comunidades, tratar de detener un poco y retirar la presencia de estos grupos a margen de la ley”, dijo el mandatario.

Aunque la advertencia también la había hecho la Gobernación de Antioquia, que asegura no ha recibido respuesta del Gobierno nacional, la crítica por el orden público en Amalfi no es solo cosa del pasado, ya que por el atentado de las disidencias se ha recrudecido la situación.

El mandatario local explicó que, según el reporte que le entregaron las autoridades en el municipio de Anorí, en la tarde de hoy varias familias se desplazaron desde la vereda Los Toros, lugar donde ocurrió el ataque armado: “Tenemos un desplazamiento de unas 15 familias que salieron al municipio de Anorí, al municipio de Amalfi aún no han llegado ninguna familia”, añadió.

A pesar de que se tenía prevista la llegada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al departamento de Antioquia, a última hora se canceló la reunión, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades tomen decisiones sobre la seguridad del Nordeste antioqueño.