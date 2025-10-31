Tras publicación de cartel capturaron a uno de los más buscados por abuso sexual en Antioquia

Aunque la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional presentaron hace menos de un día el cartel de los más buscados en el departamento por delitos contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, ya se reportan los primeros resultados positivos con la captura de un hombre que aparecía en la lista de las autoridades.

El capturado es Fredy Gil Hernández, quien era buscado por el delito de acceso carnal abusivo en el municipio de San Rafael, y que luego de aparecer en el cartel de los más buscados fue llevado ante las autoridades en lo que han destacado como un golpe contundente contra la delincuencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el resultado operacional y aseguró que el procedimiento se hizo tan solo 5 horas después de dar a conocer su imagen por hechos ocurridos en 2024.

"Gracias a la información de la ciudadanía fue capturado en San Rafael este hombre que tiene orden de captura por acceso carnal abusivo. Reiteramos la recompensa de hasta 50 millones de pesos", dijo el mandatario.



Por ahora en la lista de los más buscados hay 17 nombres más que son buscados en todo el departamento de Antioquia por delitos como feminicidio, violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio, actos sexuales con menores de 14 años o acceso carnal violento agravado en municipios como Zaragoza, Ituango, Apartadó, Arboletes, Betania y otros.

Hay que recordar que en búsqueda de prevenir los delitos contra las mujeres también se entregaron algunas patrullas púrpuras para que cerca de 20 uniformados de la Policía Nacional atienda las denuncias y casos de violencia contra las mujeres en diferentes municipios del departamento.