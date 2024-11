Sigue falta de insumos en Metrosalud tras un mes de anuncio de llegada de $5.000 millones

Siguen las denuncias por la situación de las sedes de Metrosalud en las que hay falta de insumos, cierre de servicios, unidades hospitalarias en instalaciones inadecuadas para los pacientes, personas a quienes no se les atiende y no se les da un tratamiento oportuno, según lo dio a conocer el sindicato Asmetrosalud.

La situación no es nueva, pero se reporta más de un mes después de que el gerente de la entidad Juan David Arteaga anunciara la llegada de 5.000 millones de pesos, una adición presupuestal para la compra de insumos y medicamentos . Así lo dio a conocer Norela Sánchez Castañeda, integrante de la Junta Directiva del Sindicato Asmetrosalud.

"Ha sido de parte del distrito un sofismo. O sea, nos dicen que sí, llega un poquito de insumos, no hay un 100% de cubrimiento para las atenciones o no hay reactivos o no hay oxígeno o no hay elementos para una atención de urgencia. Entonces ellos no han podido tener un 100% del servicio. Inclusive, tenemos muchas falencias y hemos solicitado a los entes de control que nos hagan una intervención y vigilancia directa a Metrosalud e, inclusive, al hospital general.

Publicidad

Sánchez mostró su preocupación porque no hay un 100% de cubrimiento para las atenciones, no hay reactivos u oxígeno, ni elementos para una atención de urgencia.

"En Medellín hoy no tenemos servicios de salud y ellos no han tenido como la disposición de hacer una inyección efectiva que cubra todas las falencias, las deudas, porque hay deudas, como saben, hemos tenido EPS que se han ido, se quiebran y no nos han dado esos dineros porque el sistema no lo permitía. Necesitamos que el gobierno nacional nos intervenga, nos dé los recursos, somos funcionarios de salud, queremos dar una atención humanizada", detalló.

Publicidad

Por su parte, el gerente de Metrosalud indicó, en su momento, que la situación en la que recibieron a la entidad no fue la ideal, ya que en abril cuando comenzó la administración de Arteaga las cuentas por pagar ascendían a 100.000 millones de pesos. Por ello ya se han recibido 48.500 millones de pesos más los 5.000 que entrarán en los próximos días, todo esto inyectado por la alcaldía de Medellín.

Finalmente, se destacó que Metrosalud atiende a cerca de 500 mil personas en condiciones de vulnerabilidad y que los recursos que se recogen por los copagos ascienden solamente a los 300 millones de pesos al año.