Tres heridos dejó colapso de puente en Occidente de Antioquia; en otro accidente un conductor murió

Cuando un vehículo particular cruzaba el puente colgante de acceso al corregimiento San Nicolás de Barí, en zona rural del municipio de Sopetrán, Occidente de Antioquia, una parte de su estructura colapsó, por lo que este cayó al vacío y sus tres ocupantes resultaron heridos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde están siendo atendidas por lesiones en la espalda, columna y extremidades y están bajo vigilancia del personal de salud.

Por lo pronto, el accidente generó preocupación en la comunidad de la zona, teniendo en cuenta que esta es su vía principal de acceso y por ende, de conexión para sus actividades de desplazamiento diario. "Hubo un colapso por una parte del puente, puente que ya tiene 40 años de existencia, puente que en su estructura metálica muestra ya señales de deterioro", indicó Wilmar Vélez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento San Nicolás de Barí.

Por lo pronto, se espera que las autoridades locales entreguen un informe de la situación del puente al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, mientras que la Alcaldía ha emitido un comunicado en el que advierte que la comunidad no debe intervenir este tramo.



“Por motivo de las fallas presentadas por el puente colgante que brinda acceso al corregimiento San Nicolás de Barí, pedimos a toda la comunidad tener cuidado y evitar transitar por el mismo en cuanto se adelantan los estudios pertinentes. Esta medida busca proteger la vida e integridad de todos. Agradecemos su comprensión y colaboración”, indicó la administración municipal”.

Otro accidente en San Jerónimo

Policía de carreteras

De otro lado, también en el Occidente de Antioquia se registró otro accidente de tránsito que cobró la vida del conductor de un tractocamión. El vehículo de carga se habría quedado sin frenos cuando transitaba a la altura de la quebrada El Sapo, perdió el control, se salió de la vía y cayó al abismo de unos 120 metros, muriendo en el sitio.