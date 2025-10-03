Tres municipios afectados por lluvias en Antioquia: 20 casas en riesgo por deslizamiento en Granada

Las fuertes lluvias en Antioquia comenzaron a generar emergencias: más de 20 viviendas están en riesgo por un deslizamiento en Granada, en Campamento decenas de casas perdieron sus techos después de un fuerte vendaval y en El Bagre autoridades piden mesa técnica para afrontar posibles inundaciones

La segunda temporada de lluvias inició con fuerza en el departamento de Antioquia y por ello diferentes autoridades locales ya han reportado diferentes emergencias que empiezan a encender las alertas de la Gobernación. Aunque apenas las precipitaciones llegaron a la región se han conocido afectaciones en al menos tres municipios.

Por ahora, la localidad más afectada es Granada donde las lluvias de los últimos días pusieron en inminente riesgo a 20 viviendas por un posible movimiento en masa. La secretaria de Planeación de Granada, Liliana López, explicó que ya comenzaron los censos en la zona.

“Un movimiento en masa que generó una socavación en la vía de acceso a un sector que se llama La Paz. Y en este momento tenemos alrededor de ocho viviendas. Les hemos recomendado de manera preventiva que evacuen”, aseguró la funcionaria.



Pero no es el único municipio afectado por las precipitaciones que han caído sobre el departamento, ya que en Campamento los fuertes vientos también provocaron graves daños en viviendas de la zona rural e, incluso, algunos inmuebles del casco urbano.

El alcalde de Campamento, Cristián Agudelo, mencionó que las autoridades locales se encuentran haciendo el censo de las personas afectadas para poder determinar cuáles son las necesidades urgentes de las familias damnificadas por las lluvias.

“Los fuertes vientos hoy hacen que nuevamente estemos padeciendo situaciones y tengamos personas damnificadas. Estamos recolectando la información para seguir haciendo los respectivos reportes”, dijo.

Por último, hay que mencionar lo que pasa en el municipio de El Bagre, en donde la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos pidió crea una mesa técnica en donde se evalúen cómo se va a enfrentar la temporada de lluvias, ya que en esta zona del Bajo Cauca antioqueño son recurrentes las inundaciones en las temporadas de más precipitaciones.