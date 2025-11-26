Tres viajeros de España y EE. UU. fueron entregados a la Policía en Rionegro por líos judiciales

En el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, durante controles migratorios y de seguridad implementadas en esta terminal aérea, dos colombianos y un ecuatoriano no pudieron continuar con su entrada al país de manera habitual, según indicó Migración Colombia, por tener requerimientos de la justicia de otros países, por lo que fueron puestos a disposición de la Policía allí.

El primer caso ocurrió con un hombre de nacionalidad ecuatoriana que venía desde España, pero tenía un impedimento de salida vigente en su país por un proceso de alimentos, por lo que fue inadmitido por la autoridad migratoria. Para el segundo caso, se trata de un colombiano que también venía de ese país europeo y tenía una orden de captura vigente, emitida por un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por un caso de violencia intrafamiliar.

Al respecto de estos casos se refirió Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó Migración Colombia: "Aplicamos esta medida bajo las causales establecidas en el Decreto 1727 del 2020. En un segundo caso, un ciudadano colombiano proveniente de España fue requerido por una orden de captura emitida por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, relacionada con un proceso por violencia intrafamiliar. Tras la verificación, Migración Colombia activó el protocolo de primer respondiente y dejó al viajero a disposición de la Policía Nacional", detalló la directora.

Finalmente, un tercer ciudadano colombiano que arribó desde Los Ángeles fue identificado con una alerta de Circular Azul de Interpol por un proceso relacionado con extorsión, adelantado por autoridades judiciales en Manizales. Migración indicó que el caso fue entregado a la Policía Aeroportuaria para los trámites correspondientes.