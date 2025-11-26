En vivo
Tres viajeros de España y EE. UU. fueron entregados a la Policía en Rionegro por líos judiciales

Tres viajeros de España y EE. UU. fueron entregados a la Policía en Rionegro por líos judiciales

Se trata de dos colombianos y un ecuatoriano. Migración Colombia confirmó que uno tenía circular azul de Interpol por el delito de extorsión y el otro orden de captura por violencia intrafamiliar.

