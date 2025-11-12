Inadmiten en aeropuerto de Rionegro a 3 kazajos y 1 ruso con presuntos vínculos con redes criminales

Migración Colombia confirmó que se realizaron dos procedimientos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro en donde un ciudadano colombiano fue identificado y detenido por tener antecedentes por pornografía con menores de 18 años.

El hombre que también era buscado por varios delitos cibernéticos pretendía salir de Colombia hacia República Dominicana y por ello fue dejado a disposición de la DIJIN, que se encargará de continuar con el proceso judicial en contra del connacional.

Sin embargo, no fue el único procedimiento que se efectuó en la terminal aérea del Oriente antioqueño, ya que tres ciudadanos kazajos y uno ruso fueron inadmitidos por Migración Colombia cuando pretendían ingresar al país proveniente de República Dominicana.

Sobre estos extranjeros se conoció que durante las verificaciones de las autoridades no pudieron justificar su visita y, además, se contradijeron respecto a los lugares en donde se iban a hospedar. Los hombres, al parecer, tendrían vínculos con un grupo de delincuencia internacional por lo que fueron devueltos a República Dominicana.



Por su parte, también en el aeropuerto internacional de Rionegro se logró la inadmisión de un ciudadano búlgaro que quería ingresar a Antioquia desde Panamá y que luego de realizar la verificación correspondiente se determinó que el extranjero tenía anotaciones internacionales.