Un niño de 6 años murió ahogado en Vegachí, Antioquia

Las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento de Antioquia comienzan a generar graves estragos en municipios como Cáceres, Mutatá, Dabeiba, Angostura, San Carlos, Anorí, Vegachí o Zaragoza en donde avenidas torrenciales, deslizamientos o inundaciones ya han generado seis muertes en menos de una semana.

El caso más reciente sucedió en Vegachí, en donde un menor de edad, de tan solo 6 años, murió ahogado, luego del desbordamiento de algunos afluentes del municipio. Precisamente, las precipitaciones dejan un saldo en la localidad desbordamiento 300 familias afectadas y varios barrios inundados.

El director del Dagran, Carlos Ríos, mencionó que la atención se ha priorizado en seis municipios como, por ejemplo, Dabeiba donde fallecieron cuatro personas por una avenida torrencial. Ríos destacó que las alertas se mantienen encendidas en todo el departamento.

“Las subregiones del suroeste, subregiones como el oriente antioqueño, las subregiones occidente, bajo Cauca y Uraba, son subregiones en donde tenemos las alertas prendidas. Todas estas alertas son importantes precisarlas también, que las tenemos con nuestro sistema de alerta y monitoreo, por ejemplo, en el municipio de Mutatá pudimos anticiparnos ante esta emergencia con los instrumentos que nosotros tenemos”, aseguró el director.



Otra de las zonas afectadas por las precipitaciones es el municipio de Zaragoza en donde más de 600 familias están afectadas por diversas inundaciones que se han reportado en el Bajo Cauca antioqueño que se suman a las más de 7.000 personas que están incomunicadas por la caída de un puente de madera en Cáceres.

Hay que recordar que según la Gobernación de Antioquia durante este año han fallecido 51 personas en las dos temporadas de lluvias y se han reportado más de 600 emergencias, cerca de 500 asociadas a las lluvias.