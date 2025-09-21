En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Unidad para las Víctimas entregó ayudas a más de 50 familias desplazadas en Amalfi y Anorí

Unidad para las Víctimas entregó ayudas a más de 50 familias desplazadas en Amalfi y Anorí

Aunque en la zona hay presencia de la Fuerza Pública, aseguran que no están listos para volver al territorio.

Ayudas humanitarias llegan a víctimas en Antioquia
Unidad de Víctimas en Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Entidades del Gobierno nacional asisten a poblaciones víctimas de la violencia de los últimos meses en el Norte y Nordeste de Antioquia, especialmente luego de que hace un mes en la vereda Los Toros de Amalfi un atentado y posteriores combates dejaron 13 policías muertos durante operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

Vea también:

  1. Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos.
    Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos.
    Foto: suministrada
    Nación

    Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos

Por eso, la Unidad para las Víctimas llegó con toneladas de alimentos y artículos de aseo para 32 familias que están en la cabecera municipal de Anorí procedentes del lugar de las confrontaciones.

Unidad de Víctimas atiende familias en el Nordeste
Unidad de Víctimas

De igual manera, la entidad visitó el corregimiento de Liberia El Charcón, en Anorí, para socorrer a otras 26 familias desplazadas por combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en la vereda El Tesoro. Allí, la comunidad de mineros artesanales y agricultores ya había sufrido este año un confinamiento por cuenta de enfrentamientos armados.

"Continúan ocurriendo homicidios, desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas, secuestros y accidentes con minas antipersonas y otros hechos victimizantes que llevan a la población a situaciones de confinamiento y desplazamiento que están siendo atendidos por nuestra unidad", afirmó Maribel López, directora de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia.

Desde la Unidad destacaron que en lo corrido de 2025 han atendido a más de 2.000 familias desplazadas o confinadas durante 22 emergencias masivas ocurridas en el departamento por cuenta del conflicto armado.

Lea también:

  1. Ataque a base militar en Anorí.jpg
    Ataque a base militar en Anorí.
    Suministrada
    Antioquia

    Tras hostigamiento a base militar en Anorí decretaron toque de queda y prohibición de parrillero

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Amalfi

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad