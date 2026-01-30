Urbanización de Medellín cobraría $100.000 pesos para pasar, luego de cierre de vías por lluvias

Denuncian que en una unidad residencial de Medellín están cobrando 100.000 pesos para que los vehículos puedan pasar por allí, ante el bloqueo de Los Balsos por las fuertes lluvias. El concejal Sebastián López pidió a la Alcaldía indagar.

Un insólito caso de "peaje urbano" tiene inquietos a los habitantes del sector de la Loma de los Balsos, afectado por las fuertes lluvias a tal punto que los vehículos no pueden transitar por su conexión a la Avenida Las Palmas.

Aunque ha sido dificultoso pasar por el sitio, lo que tiene preocupados a los habitantes es que en la urbanización Altos de Santa Catalina estarían cobrando 100.000 pesos por usar la vía para salir a Las Palmas, hechos que quedaron en evidencia por un video que circula en las redes sociales.

Allí un trabajador del área de seguridad le comunica a un conductor que “por la orden de administración son los 100.000. Ya pueden pasar mientras pase este vehículo porque los van a tomar para hacer el arreglo del daño”.



Y es que en medio del fuerte aguacero que afectó con fuerza la comuna 14 El Poblado, se presentó un bloqueo de la vá cerca del antiguo colegio Euskadi, lo que dejó a residentes y comerciantes de la vereda sin una salida pública habilitada. Para el concejal Sebastián López esto no refleja la cultura de la solidaridad que hay en la capital antioqueña y pidió a Alcaldía que se investigue este caso.

“Hago un llamado para que la alcaldía de Medellín ponga atención a la denuncia que se está haciendo sobre la urbanización mencionada en la avenida de Las Palmas que está cobrándole a vecinos que se les bloqueó la vía por el aguacero de ayer 100.000 pesos, 100.000 pesos, para poder pasar. Esa no es la solidaridad de Medellín, esos no son los valores de la ciudad de Medellín y tenemos que intervenir de manera inmediata ante esta denuncia tan grave y tan triste”, aseveró el concejal López.

¡Esto no nos representa, Medellín la representa su solidaridad! 🚨Denuncia.@AlcaldiadeMed pic.twitter.com/L1lWgNPJbE — Sebastián López V. (@sebaslopezv) January 29, 2026

Los afectados residentes en la zona afirmaron que el problema no es reciente, ya que la vía ha presentado daños de forma reiterada, especialmente durante temporadas de lluvias intensas, por lo que consideran que se requiere una solución estructural más allá de controles, por ejemplo en un año ya se ha registrado este bloqueo dos veces.

Publicidad

Finalmente, se espera la presencia de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad en el sitio para que revisen la legalidad de este cobro, en medio de la contingencia ocasionada por el invierno.

