Van 49 conductores fugados tras estar involucrados en accidentes de tránsito en Medellín

Actitudes evasivas de conductores en Medellín tras cometer alguna infracción o protagonizar accidentes, inclusive con heridos de gravedad, han llevado a las autoridades a aumentar las labores de monitoreo en diferentes vías de la ciudad donde la tecnología ha sido clave para identificar vehículos y responsables.

Según reveló en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez, en lo corrido del año ya son 49 situaciones de fuga las registradas, dos de ellas durante el reciente fin de semana.

En el primer caso, reportó el mandatario, un tractocamión atropelló a una mujer en el sector de la Minorista produciéndole la muerte. El conductor huyó, pero fue localizado en Robledo, noroccidente de la ciudad.

En la segunda situación, ocurrida en el deprimido de Villanueva, en el centro de Medellín, un vehículo particular atropelló dos motociclistas y tras darse a la fuga fue interceptado por agentes de tránsito que determinaron, tras la respectiva prueba, que el responsable del accidente conducía en estado de embriaguez.

Del total de novedades de este tipo, donde implicados se han dado a la huída, se han logrado esclarecer 26 casos gracias a la reacción de las autoridades acompañadas de la utilización de herramientas tecnológicas como cámaras de seguridad y de reconocimiento de placas.

“No vamos a permitir que los responsables de hechos tan graves evadan la ley. Aquí hay justicia para las víctimas y sus familias”, declaró el alcalde Gutiérrez sobre este tipo de conductas.

Publicidad

Medellín cerró el primer semestre del año con 136 muertes por incidentes viales, un 8.7% menos en comparación con el mismo periodo del 2024. Hubo 90 días no consecutivos sin reporte de fallecimientos en las calles de la ciudad.