Video del momento exacto de la caída de avioneta en sector residencial de Medellín

Un aterrador accidente tuvo lugar la tarde de este viernes en Medellín cuando una avioneta de matrícula HJ428, que cubría la ruta Tolú-Medellín, se precipitó a tierra en un sector residencial del occidente de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de la carrera 71 con calle 47 D, en las inmediaciones de la estación Estadio del Metro y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Según las autoridades aeroportuarias, se trataba de un avión ultraligero que presentó fallas en el motor cuando se aproximaba al aeropuerto Olaya Herrera.

Gracias a un video que se viralizó en redes sociales, se puede observar el momento exacto del accidente: sobre las 3:23 de la tarde, la aeronave pierde altura rápidamente y termina fragmentándose al impactar contra el suelo de un parque.

Peatones que se encontraban en el lugar aceleraron el paso al ver la avioneta aproximarse peligrosamente.



Este es el video del momento exacto del accidente

El piloto, Juan Camilo Mejía, de 50 años, y su pasajera, María Eugenia Mejía, de 55 años, resultaron heridos. Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), la mujer sufrió lesiones de mayor gravedad y ambos fueron trasladados de inmediato a la Clínica Las Américas y la Clínica CES.

Un audio de la comunicación entre el piloto y la torre de control reveló los segundos de tensión que precedieron al accidente.

avioneta que cayó en sector residencial de Medellín Foto: captura redes sociales

En la grabación, Mejía reporta problemas en el motor y solicita autorización para aterrizar: “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”. La controladora responde afirmativamente, pero segundos después el piloto advierte con voz entrecortada: “Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio”.



Último parte médico de la pasajera que resultó gravemente herida

Según el reciente parte médico de la Clínica CES, la mujer de 61 años de edad que quedó gravemente herida permanece en estado crítico, su diagnóstico es politraumatismos y fue sometida a una cirugía de urgencia.

La institución médica indicó que la paciente continúa bajo estricta vigilancia, debido a la gravedad de sus lesiones, según el comunicado firmado por el director médico de la entidad, Horacio Góez Carrascal. Por su parte, el piloto sufrió traumas en la cabeza y el pecho, y se recupera en otro centro asistencial.

Luis Carlos Areiza, un testigo del hecho, habló de lo impresionante del estruendo al momento de la caída, aunque personas del sector no se inmutaron ante lo sucedido.

“Eso fue, haga de cuenta, cuando cae una bomba… Voló como cuando se atropella un carro con una volqueta, un estruendo enorme. Yo llegué en el momento preciso: estaban sacando a las personas y dándole gracias a Dios, a la Virgen del Carmen y al piloto, que supo maniobrar y caer entre los árboles, para que los árboles y el poste amortiguaran la caída”