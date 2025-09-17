Ya son 100 capturados por vínculos en crímenes de líderes sociales y firmantes de paz en Antioquia

Las autoridades han capturado a más de 100 personas vinculadas a crímenes de líderes sociales y firmantes de paz en Antioquia. A pesar de los avances en materia de seguridad, los retos persisten, el más reciente informe de la Fundación Sumapaz indicó que este año van 48 casos con victimarios no identificados.

En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Élite Policial ha adelantado, desde hace 7 años, un contundente plan contra el crimen organizado en Antioquia, logrando 106 capturas, 21 imputaciones de cargos y 6 abatimientos de personas vinculadas a homicidios y ataques contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones han impactado a estructuras criminales como las disidencias de las Farc, con 32 integrantes detenidos. El Clan del Golfo, con 46 capturas, el ELN, con seis, además de 26 miembros de Grupos Delictivos Organizados, cuatro de delincuencia común organizada y 19 actores criminales individuales, así lo indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

“Tenemos que han sido 32 así integrantes de incidencias del Estado Mayor del frente 36 y 36 18 y 4, 46 integrantes de la estructura clan del Golfo, seis integrantes del LN y 30 entre grupos delictivos organizados y grupos delictivos común organizados”, agregó.

Entre los casos más relevantes figura la detención de Sebastián Chavarría Mazo, alias 'Guacha' o 'Boquinche', en el municipio de Caucasia. Este hombre era uno de los más buscados por su amplia trayectoria criminal y por ser señalado como responsable del homicidio de un líder comunitario en Ituango en 2022.

Vale la pena recalcar que, según el más reciente informe de la Fundación Sumapaz, solo durante el primer semestre de este año se reportaron 10 homicidios y cerca de 100 agresiones contra líderes sociales en el departamento, siendo el Nordeste, el Valle de Aburrá y Urabá las subregiones con mayor violencia.