Así fue la confesión del prófugo por el asesinato de Jaime Moreno a testigo de San Victorino

Nuevos detalles en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno han salido a la luz, arrojando claridad sobre los momentos posteriores a la brutal golpiza que terminó con la vida del joven estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes.

El crimen, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, sigue causando conmoción en Bogotá, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de Ricardo González, señalado por la Fiscalía como uno de los responsables del ataque.

La historia del fugitivo tomó un giro inesperado tras la revelación de un video y el testimonio de un trabajador de San Victorino, donde González laboraba en un puesto de comida rápida.

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, el hombre fue visto por última vez el 1 de noviembre, cerca de las 9:30 de la mañana, apenas 14 horas después de confirmarse la muerte de Moreno.



Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween Foto: redes sociales

Las cámaras de seguridad muestran a González vistiendo la misma ropa negra que llevaba durante la agresión y con un canguro cruzado al pecho. Su comportamiento, según los testigos, no reflejaba preocupación alguna. “Llegó amanecido, pero normal. Me comentó que había tenido una pelea, que había dejado al otro golpeado, pero sin saber que había muerto”, relató uno de sus compañeros de trabajo.

El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, también afirmó que González presentaba heridas en el codo y los dedos, producto de la riña. “Tenía raspaduras, pero no se veía nervioso ni asustado. Cumplió su turno como si nada”, añadió.

Publicidad

Sin embargo, horas después, su actitud cambió. Hacia el mediodía, González cerró el puesto, entregó las llaves a su jefe y se marchó apresuradamente. Las cámaras del sector lo captaron corriendo por el centro de la ciudad, y desde entonces no volvió a ser visto. “Nos damos cuenta ya como, póngale, a las 2:30 o tres de la tarde que ya el muchacho no está ahí, porque yo sinceramente le pregunté a otro compañero que dónde está el muchacho y me dijo que no, que se había ido, que porque la familia lo había llamado porque le iban a poner un puesto por allá donde él vive. Renunció, sí, sin embargo, el patrón quedó sano porque como le dijo que se iba a ir a trabajar con la familia, pues nosotros quedamos sanos”, contó otro trabajador del lugar.

Una semana después del asesinato del universitario Jaime Esteban Moreno, uno de los presuntos responsables continúa prófugo de la justicia. Noticias Caracol tuvo acceso a un testimonio clave para la investigación y a las grabaciones de las cámaras que lo captaron en su lugar de… pic.twitter.com/ibkGjtgblH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo identificó como uno de los dos agresores que aparecen en los videos de seguridad del Before Club, donde comenzó la pelea que terminó con la vida de Moreno. Su compañero, Juan Carlos Suárez Ortiz, fue capturado horas después del crimen, mientras que González logró escapar.

El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, aseguró que el prófugo “fue quien dio el golpe que dejó inconsciente a Jaime Esteban, en un estado de total indefensión”. Por su parte, la Fiscalía General confirmó que ya fue emitida una orden de captura y que el rastreo de González se concentra en Cartagena, su ciudad natal, donde residirían varios de sus familiares.

Publicidad

Entre tanto, la audiencia clave que definiría si Suárez Ortiz es enviado a prisión preventiva fue aplazada, luego de que el juez a cargo del caso sufriera un accidente que requirió atención médica. La diligencia fue reprogramada para el próximo miércoles 12 de noviembre.

Mientras el proceso avanza, la confesión espontánea del fugitivo ante un testigo de San Victorino se convierte en una pieza crucial para reconstruir los últimos pasos de González antes de desaparecer.