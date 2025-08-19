Bicitaxistas vandalizan buses del SITP en medio de protestas cerca al Portal Américas

Un nuevo episodio de caos en la movilidad se vive en el sur de Bogotá debido a las protestas de asociaciones de bicitaxistas, quienes han vandalizado buses del SITP cerca del Portal Américas. El incidente forma parte de un paro que se inició en la mañana del martes 19 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 20 del mismo mes.

Los bicitaxistas se tomaron la Avenida Ciudad de Cali con Calle 38 Sur, para manifestar su descontento. Según los líderes del movimiento, la razón principal del paro y los bloqueos son las nuevas normas que restringen el uso de tricimóviles a aquellos que funcionan a pedal o con pedaleo asistido eléctrico, eliminando la posibilidad de operar vehículos con motor.

Hasta el momento, se ha reportado la vandalización de 4 buses, de los cuales 3 pertenecen al sistema SITP y 1 a TransMilenio. Los bicitaxistas han expresado diversas demandas a la administración actual, incluyendo la necesidad de mejorar la seguridad para sus vehículos, así como la implementación de seguros y garantías reales.

Además, solicitan apoyo por parte de la Alcaldía y la Policía, y exigen que el Distrito les permita trabajar con motores y en condiciones laborales dignas.

A esta hora equipos del UNDMOS hace presencia sobre la Avenida Ciudad de Cali para controlar a algunos encapuchados que vandalizaron unos buses de servicios público y han lanzado piedras a locales comerciales y a las autoridades. Así mismo, la fuerza pública hace presencia, ya que los encapuchados están dentro de los barrios bloqueando las vías.

Noticia en desarrollo...