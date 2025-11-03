¿Carro de fatal accidente en Bogotá participó en piques ilegales horas antes? Abogado responde

Luego del fatal accidente ocurrido en la mañana del 31 de octubre, en la Avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, y que le costó la vida a la pareja de motociclistas Viviana Suárez y Carlos Cavadía, se siguen conociendo más detalles de lo sucedido horas antes de este siniestro.

Blu Radio conversó con el abogado Jimmy Erazo, defensor de los propietarios del carro blanco implicado en el accidente, quien manifestó que en estos tres días, según él, se ha divulgado información errónea relacionada con el accidente. Asimismo, pidió respeto por sus representados, pues están siendo amenazados.

“Mis representados están siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y hasta han recibido fotografías de sus domicilios. Esto ocurre por la desinformación que circula sobre los hechos”, declaró Erazo, enfatizando que sus clientes no conducían el vehículo al momento del choque, pues habían entregado las llaves a un conductor elegido durante la celebración de Halloween.

El conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente. Foto: Redes sociales y Noticias Caracol

El jurista explicó que la decisión de contratar a un conductor designado obedeció a la responsabilidad de sus defendidos, quienes prefirieron no manejar tras asistir a una "celebración en pareja".



“Desafortunadamente, por algún tipo de imprudencia o exceso de velocidad, se causa este accidente que causó la muerte de dos personas. Pero debemos aclarar que mis representados se han visto afectados en su honra, en su buen nombre”, sostuvo.



¿El carro estuvo en piques ilegales?

Frente a los rumores que apuntan a que el vehículo habría participado en piques ilegales en Cundinamarca horas antes del accidente, Erazo rechazó esa versión y afirmó que la pareja estuvo en una rodada de Halloween.

“Lo de los piques es un tema que no está probado. Mis representados aseguran que el carro nunca estuvo involucrado en actividades de este tipo. Sí participaron en una caravana como parte de la celebración del 31 de octubre, algo común en esas fechas, pero nunca participaron en piques ilegales”, añadió.

El abogado también señaló que algunos videos difundidos en redes sociales muestran la partida del vehículo desde el evento, aunque aún no se ha verificado si el conductor designado —quien está prófugo— se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“No tenemos información precisa sobre su estado. Esa será una materia que deberá ser esclarecida por las autoridades”, afirmó Erazo.

Mientras avanza la investigación, la familia de las víctimas exige celeridad y justicia, pues consideran inaceptable que, tras varios días, no haya avances procesales ni capturas.