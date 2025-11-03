En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Carro de fatal accidente en Bogotá participó en piques ilegales horas antes? Abogado responde

¿Carro de fatal accidente en Bogotá participó en piques ilegales horas antes? Abogado responde

Asimismo, el abogado pidió respeto por sus representados, pues están siendo amenazados en diferentes redes sociales.

Accidente de tránsito este viernes en Bogotá
Accidente de tránsito este viernes en Bogotá
Foto: suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

Luego del fatal accidente ocurrido en la mañana del 31 de octubre, en la Avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, y que le costó la vida a la pareja de motociclistas Viviana Suárez y Carlos Cavadía, se siguen conociendo más detalles de lo sucedido horas antes de este siniestro.

Lea también:

  1. Lágrimas, abrazos y globos: así fue la despedida a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Bogotá
    Lágrimas, abrazos y globos: así fue la despedida a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Bogotá
    Foto: Noticias Caracol
    Bogotá

    Lágrimas y abrazos: así fue la despedida a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en Bogotá

Blu Radio conversó con el abogado Jimmy Erazo, defensor de los propietarios del carro blanco implicado en el accidente, quien manifestó que en estos tres días, según él, se ha divulgado información errónea relacionada con el accidente. Asimismo, pidió respeto por sus representados, pues están siendo amenazados.

“Mis representados están siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y hasta han recibido fotografías de sus domicilios. Esto ocurre por la desinformación que circula sobre los hechos”, declaró Erazo, enfatizando que sus clientes no conducían el vehículo al momento del choque, pues habían entregado las llaves a un conductor elegido durante la celebración de Halloween.

Revelan la identidad de la pareja que murió en fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá
El conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente.
Foto: Redes sociales y Noticias Caracol

El jurista explicó que la decisión de contratar a un conductor designado obedeció a la responsabilidad de sus defendidos, quienes prefirieron no manejar tras asistir a una "celebración en pareja".

“Desafortunadamente, por algún tipo de imprudencia o exceso de velocidad, se causa este accidente que causó la muerte de dos personas. Pero debemos aclarar que mis representados se han visto afectados en su honra, en su buen nombre”, sostuvo.

¿El carro estuvo en piques ilegales?

Frente a los rumores que apuntan a que el vehículo habría participado en piques ilegales en Cundinamarca horas antes del accidente, Erazo rechazó esa versión y afirmó que la pareja estuvo en una rodada de Halloween.

“Lo de los piques es un tema que no está probado. Mis representados aseguran que el carro nunca estuvo involucrado en actividades de este tipo. Sí participaron en una caravana como parte de la celebración del 31 de octubre, algo común en esas fechas, pero nunca participaron en piques ilegales”, añadió.

El abogado también señaló que algunos videos difundidos en redes sociales muestran la partida del vehículo desde el evento, aunque aún no se ha verificado si el conductor designado —quien está prófugo— se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Publicidad

“No tenemos información precisa sobre su estado. Esa será una materia que deberá ser esclarecida por las autoridades”, afirmó Erazo.

Mientras avanza la investigación, la familia de las víctimas exige celeridad y justicia, pues consideran inaceptable que, tras varios días, no haya avances procesales ni capturas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad