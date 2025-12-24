Conductor en Bogotá quiso dárselas de vivo, pero gracias a video viral terminó multado

Los videos en las redes sociales pueden llegar en ocasiones a las autoridades para aplicar las respectivas sanciones. Así sucedió en Bogotá con un conductor que se las quiso dar de "vivo" con una infracción en la movilidad de la ciudad, pero al quedar el registro de la infracción y, volverse viral, terminó sancionado.

Todo empezó con una denuncia ciudadana en la red social X, antes Twitter, por el grave comportamiento de un conductor de un vehículo particular. De acuerdo con lo afirmado en la publicación, en la mañana del 24 de diciembre el hombre decidió invadir con su carro la ciclorruta del barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, para así evitar un trancón y seguir su camino.

Por su puesto, esta acción puso en peligro la vida de las personas que suelen movilizarse en bicicleta y que no tuvieron otra opción que disminuir su velocidad, salir al carril mixto con los vehículos y luego retomar a la ciclorruta, como se ve en el video.

"¡Qué bien!", se le escucha decir con ironía a la persona que grabó la imprudecia del conductor, mientras este sigue invadiendo la ciclorruta.



Multan a conductor

Ante la denuncia y las claras imágenes de este miércoles, la Secretaría de Movilidad de Bogotá actuó ante el video viral e informó a través de sus redes sociales sobre la sanción que se le impuso al conductor de este vehículo por el "comportamiento totalmente inaceptable".



"Ningún vehículo, bajo ninguna circunstancia, puede poner en riesgo la integridad de quienes se movilizan en bicicleta. Las ciclorrutas están destinadas exclusivamente para garantizar una movilidad segura para los ciclistas", se lee en la publicación de la Secretaría de Movilidad.

¡Ustedes lo reportaron y nosotros actuamos, las normas se respetan!



Vale recordar que, según el Código Nacional de Tránsito en Colombia, la infracción C14 corresponde a "transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente", lo que corresponde a una multa de 604.100 pesos colombianos.