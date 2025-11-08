En vivo
Bogotá / Conductor fue golpeado en Bogotá por no dejar que le limpiaran el vidrio panorámico de su vehículo

Conductor fue golpeado en Bogotá por no dejar que le limpiaran el vidrio panorámico de su vehículo

Un hombre que conducía un furgón, presuntamente se negó a permitir que le limpiaran el panorámico de su vehículo, lo que provocó la reacción violenta de los limpiavidrios presentes en el sitio.

