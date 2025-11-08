Conductor fue golpeado en Bogotá por no dejar que le limpiaran el vidrio panorámico de su vehículo

Cada vez que un vehículo se detiene en un semáforo, es habitual encontrar allí a vendedores informales, artistas callejeros y limpiavidrios que aprovechan el cambio de luz para ofrecer sus productos o servicios.

No obstante, se han registrado denuncias por parte de conductores que indican haber sufrido alún tipo de agresión o intimidación por negarse a comprar, dar dinero o rechazar un servicio en los semáforos.

Un caso similar vivió un hombre que conducía un furgón, presuntamente se negó a permitir que le limpiaran el panorámico de su vehículo, lo que provocó la reacción violenta de los limpiavidrios presentes en el sitio.

El hecho ocurrió en el barrio San Andrés, en el occidente de Bogotá, el pasado 11 de agosto, según cámaras de seguridad; sin embargo, el video de la agresión se conoció en las últimas horas, luego de ser publicado en redes sociales.



Conductor fue golpeado en Bogotá por limpiavidrios

En la grabación se ve el camión detenido en plena vía pública, mientras varios sujetos golpean al conductor y le arrojan objetos contundentes en la cara. Otra persona sale con machete en mano para auxiliar al conductor y espantar a los tres sujetos que cometen la agresión.



Según habitantes del sector, la víctima “fue atacada a puños, patadas y objetos contundentes en plena vía, mientras ciudadanos intentaban intervenir para detener la agresión”.

En otro video, se observa al conductor con lesiones en varias partes de su cuerpo, principalmente en su rostro. Allí, una mujer que graba el hecho, indica que no es la primera vez que ocurren este tipo de agresiones.

La comunidad expresó su rechazo frente al acto de violencia y reportó lo ocurrido a las autoridades competentes.



Momento en que fue golpeado el conductor