El drama que viven las familias del Santa Fe en Bogotá por la inseguridad: “No hay apoyo"

La inseguridad en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, mantiene en alerta permanente a las familias que habitan este sector desde hace décadas. Residentes denunciaron falta de acompañamiento institucional tras el ataque con un artefacto explosivo ocurrido el pasado jueves, que dejó una persona muerta y 13 heridas.

El equipo de El Ojo de la Noche estuvo en la zona donde ocurrió la explosión, recogiendo testimonios de habitantes que aseguran vivir bajo amenazas constantes por parte de bandas criminales que operan en esta localidad.

Y es que de acuerdo con las denuncias de la comunidad, el lanzamiento de una granada hace pocos días no es un hecho aislado. A este ataque se suma un incendio registrado en una residencia de ciudadanos venezolanos, ocurrido muy cerca del lugar del atentado.

Los residentes aseguran que estos hechos estarían relacionados con retaliaciones y disputas territoriales entre estructuras criminales que buscan controlar el sector, especialmente zonas cercanas a la calle 24, donde se concentran establecimientos nocturnos.



Hasta escoltados van algunos residentes

Uno de los testimonios recogidos corresponde a un miembro de la junta de acción comunal, quien afirmó contar con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las denuncias que ha realizado sobre lo que ocurre en el barrio.



“Hay poco interés institucional”, denuncian

Según explicó el líder comunal, la presencia de las autoridades sería insuficiente para garantizar la seguridad de quienes viven en la zona.

“Hay poca presencia o poco interés institucional. Hablamos de Alcaldía, hablamos de Policía Nacional, cuando no tenemos una fuerza suficiente de hombres para custodiar y cuidar el sector”, señaló.

Los habitantes del barrio Santa Fe aseguran que han elevado sus denuncias ante diferentes instancias, incluyendo autoridades locales, sin obtener respuestas efectivas.

Uno de los reclamos reiterados tiene que ver con la falta de control migratorio, según los residentes, quienes aseguran haber enviado múltiples comunicaciones solicitando apoyo de Migración Colombia.

“Aquí no hay ni siquiera apoyo de Migración Colombia, a pesar de tantas cartas enviadas solicitando más control sobre la zona”, afirmaron.

Luego de los recientes episodios, la Policía Nacional implementó medidas de control en el sector, incluyendo el cerramiento de dos calles donde funcionan establecimientos de entretenimiento nocturno.

Aun así, los propietarios de viviendas y residentes del barrio hicieron un llamado a las autoridades para que no abandonen el sector y refuercen las acciones de seguridad.

Pidieron que se mantenga la presencia institucional y que no se permita que las bandas criminales sigan ganando control en una zona donde muchas familias aseguran llevar más de 30 años viviendo.

