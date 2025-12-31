EN VIVO | Así avanza la movilidad en las salidas de Bogotá este 31 de diciembre

Este miércoles 31 de diciembre, miles de viajeros se movilizan desde Bogotá hacia diferentes regiones del país para celebrar las fiestas de fin de año. Aunque en varios puntos de la capital el flujo vehicular es moderado, la situación es diferente en las principales salidas de la ciudad, donde se registra alta congestión.



Alto flujo vehicular en estas salidas

Uno de los corredores con mayor carga vehicular es la Autopista Sur, especialmente a la altura de Soacha, donde desde el pasado 30 de diciembre se presentan fuertes trancones. La congestión se debe, en gran parte, a que numerosos viajeros inician su recorrido por la vía Bogotá–Girardot, uno de los destinos más concurridos en esta temporada.

En el resto de este corredor vial, la movilidad se mantiene sin novedades de consideración. No obstante, las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con antelación y estar atentos a las indicaciones en carretera.

De acuerdo con la Concesión Vía Sumapaz, la Policía de Tránsito y el personal operativo permanecen desplegados a lo largo de los principales ejes viales para acompañar a los usuarios y garantizar un viaje seguro durante el cierre del año.

Además de la Autopista Sur, se reporta alto flujo vehicular en otras salidas estratégicas de la capital, como la Autopista Norte, la calle 13 y la calle 80. En contraste, mejoran las condiciones de movilidad en la vía al Llano, donde el tránsito avanza de manera más fluida.



[07:08 a.m.] #PlanÉxodo | 🟠Alto Flujo Vehicular en salidas de la ciudad por los corredores de la Autosur, Autonorte, calle 13 y calle 80.



🟢Mejoran las condiciones de movilidad en la vía al Llano ✅



👮🏼‍♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta acompañan y gestionan. pic.twitter.com/PhWuUBuWI7 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 31, 2025

En medio de este panorama, las autoridades informaron sobre un fuerte accidente en la vía Sopó–Briceño, frente al Centro Comercial Arauco. El siniestro corresponde a un choque múltiple que involucra un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular. Debido a la emergencia, se mantiene el cierre de una calzada mientras se adelantan las labores de atención y remoción de los vehículos.

Choque múltiple en la vía Sopó – Briceño Foto: redes sociales

Pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre

Es importante recordar que este martes 31 de diciembre la medida de pico y placa sí estará vigente en Bogotá. Durante la jornada podrán movilizarse los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que aquellos con dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán restricción de circulación dentro de la ciudad.

La medida se aplicará en el horario habitual, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.