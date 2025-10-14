Encuentran un cuerpo sin vida envuelto en bolsas en un parque de Bosa

Una escena de horror despertó la mañana de este lunes a los habitantes de Bosa, en el sur de Bogotá. En medio del parque del barrio Villa Colombia, fue hallado un cuerpo sin vida, envuelto en bolsas plásticas negras, lo que generó pánico y desconcierto entre la comunidad.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá, el hallazgo fue reportado por vecinos que notaron un olor fétido y una bolsa de gran tamaño abandonada en la zona verde. De inmediato, uniformados del cuadrante llegaron al lugar y encontraron lo que sería un cadáver en estado de descomposición al rededor de las 9:00 de la mañana.

Escena del crimen Foto: AFP

La escena fue rápidamente acordonada mientras unidades de criminalística acudieron al lugar para adelantar las labores de inspección y levantamiento. “La comunidad nos alerta sobre la presencia de un bulto sospechoso. Al llegar, verificamos que se trata de un cuerpo sin vida. Por ahora no se tiene identidad de la víctima”.

El parque permaneció cerrado mientras se adelantaron las diligencias forenses. Investigadores judiciales están en la búsqueda de cámaras de seguridad de la zona para establecer en qué circunstancias fue abandonado el cuerpo y quiénes estarían detrás de este crimen.



Las autoridades indicaron que una vez se realizó el levantamiento y las primeras verificaciones, se activó un equipo de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables.