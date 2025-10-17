Esta importante estación de TransMilenio dejará de operar este fin de semana

A través de un comunicado, la empresa Metro de Bogotá y la Secretaría de Movilidad anunciaron el cierre de la estación temporal Calle 34 durante este fin de semana, esto con el objetivo de avanzar en la construcción de viaducto en este punto de la localidad de Chapinero.

"Para minimizar las afectaciones y garantizar una adecuada orientación a los bogotanos y bogotanas, se implementarán medidas operativas y de información, incluyendo la presencia de personal de apoyo en la zona y en estaciones de TransMilenio cercanas", indicaron.

Esta estación atiende al menos a 22.000 personas al día al ser un punto estratégico tanto para estudiantes como trabajadores de la localidad de Chapinero. Sin embargo, este cierre no afectará eso debido a que será algo temporal.

Estación temporal Calle 34 // Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo funcionará el cierre de la estación Calle 34 en Bogotá?

El cierre será un cese de operaciones este fin de semana, es decir, solamente será de viernes a lunes, por lo que volverá a operar sin problema la próxima semana. En ese orden de ideas, se dejará de operar desde este 17 de octubre a las 10:00 de la noche e irá hasta las 4:30 de la mañana del 20.



Pero se seguirá haciendo en el mismo horario entre semana, pero esto no afectará la operación de los usuarios, a excepción de este fin de semana del 18 y 19 de octubre. Pero las estaciones Calle 45 y Calle 22 seguirán operando con normalidad, por lo tanto, los usuarios deberán buscar cuál de las dos les funciona más dependiente el destino al cual se movilicen.

"Debido a las obras de construcción del Metro de Bogotá, a partir del viernes 17 de octubre a las 10:00 p.m. hasta el lunes 20 de octubre a las 4:30 a.m. estará cerrada la estación temporal Calle 34 y luego cerrará de 10:00 p.m. a 4:30 a.m. los días 20, 21, 22 y 23 de octubre", explicaron en TransMilenio.