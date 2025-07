Evite ser víctima del ‘paseo millonario’, una amenaza que persiste en Bogotá

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la seguridad y prevención cuando los ciudadanos salgan de rumba. Chapinero, Fontibón y Engativá son las localidades que, según el Distrito, tienen el mayor porcentaje de delitos de paseo millonario en la ciudad.

En junio fue desarticulada la banda criminal Los de La T y de acuerdo con las autoridades, esto ha reducido las denuncias por este delito. Sin embargo, no deja de preocupar el modo en el que operan estos delincuentes y el riesgo al que están expuestos los ciudadanos.

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad, a través de las investigaciones, pudo establecer que las víctimas suelen ser abordadas en bares o a través de plataformas de citas y luego trasladadas en vehículos informales donde pueden quedar en estado de vulneración total.

Marco Casallas, coordinador del equipo AIDE, hizo un llamado a todas las personas para que siempre que salgan de fiesta o a reuniones tengan un “amigo elegido” que cuide a todos los integrantes del grupo y no tome. Además, indicó que cuando alguien se reúna con un desconocido, lo haga en lugares públicos y analice las rutas de escape.

“Si salen de rumba, no se dejen llevar por una cara bonita, no acepten bebidas de personas desconocidas, no descuiden tampoco sus bebidas. Estos espacios pueden ser utilizados por criminales que suministran sustancias para generar un estado de indefensión y así cometer todo tipo de delitos”, aseguró Casallas.

La Secretaría de Seguridad entregó unas recomendaciones con el fin de que los ciudadanos eviten ser víctimas de este delito: no confiar en personas desconocidas, planear el regreso con anticipación y verificar la identidad del conductor, compartir ubicación en tiempo real, designar a alguien del grupo como cuidador y no dejar a nadie solo.

El secretario de seguridad, César Restrepo, recordó que la línea 123 está activa las 24 horas y que ahora cuenta con el chat silencioso y el seguimiento en tiempo real del usuario que se encuentre en medio de una emergencia, en caso de que no pueda hablar.

En total, en lo corrido de 2025 se han registrado 3.761 capturas por hurto en todas sus modalidades, según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá.