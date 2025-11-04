Fotos y videos: así avanza el homenaje a Jaime Esteban Moreno en la Universidad de los Andes

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, ha causado profunda consternación en Bogotá. El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando el universitario fue víctima de una brutal golpiza tras salir de una celebración de Halloween en el sector de Barrios Unidos.

Este martes 4 de noviembre de 2025, Moreno fue homenajeado por la comunidad universitaria en la Plaza Alberto Lleras, donde compañeros, amigos y docentes encendieron velas y enviaron mensajes de rechazo a la violencia.

Su sepelio se realizó en la Parroquia Cristo Rey, en el norte de la ciudad, donde fue despedido entre flores, aplausos y una calle de honor. De acuerdo con el dictamen forense, Moreno sufrió múltiples golpes en el rostro, el cráneo y el tórax, lo que le provocó un trauma craneoencefálico severo.

Tras el ataque, la Policía trasladó al estudiante en una patrulla hacia el Hospital de Chapinero, donde ingresó sin signos vitales. Su familia había conversado con él minutos antes del hecho y esperaba verlo en un encuentro familiar programado para el fin de semana.

En el avance de la investigación, la Fiscalía General de la Nación tiene como principal señalado a Juan Carlos Suárez Ortiz, a quien planeaba imputar el delito de homicidio durante una audiencia prevista para el 5 de noviembre. Sin embargo, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos apuntan a la posible participación de un segundo agresor, quien vestía de negro y portaba orejas de conejo.

El bar Before Club, donde Moreno permaneció hasta las 2:40 a. m., entregó a las autoridades las grabaciones de seguridad y aclaró mediante un comunicado que la agresión ocurrió “fuera del perímetro de operación del establecimiento”. En las imágenes se observa a los dos presuntos agresores: uno con camisa negra y orejas de conejo, y otro con el rostro pintado de rojo y negro.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades en este caso que ha generado indignación nacional.