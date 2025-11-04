En vivo
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Fotos y videos: así avanza el homenaje a Jaime Esteban Moreno en la Universidad de Los Andes

Este martes 4 de noviembre de 2025, Jaime Esteban Moreno fue homenajeado en la Plaza Alberto Lleras de la Universidad de Los Andes, donde compañeros, amigos y docentes encendieron velas y enviaron mensajes de rechazo.

Foto: Blu Radio / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

