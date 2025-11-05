Los choques entre Alcaldía de Barrios Unidos y Before: "Inspecciones son ejercicios rutinarios"

En diálogo con Mañanas Blu, Andrea Morales, alcaldesa de Barrios Unidos en Bogotá, ofreció detalles cruciales sobre los conflictos de autoridad y las presuntas irregularidades que rodean al establecimiento comercial Before Club y su representante legal, Andrés Solano Bautista.

La alcaldesa Morales abordó el video viral que la mostraba en desacuerdo con Solano Bautista durante un evento, aclarando que hubo una "tergiversación" de la información. Si bien la administración distrital ha sido consistentemente garantista con las manifestaciones sociales y las protestas pacíficas, el derecho a protestar no fue vulnerado en este caso.

Morales señaló que en los videos se observó la presencia de más de 4.000 personas en un parque sin medidas de seguridad pública ni prevención de riesgos. La función de la autoridad de policía era impedir la realización de este evento, aunque la cantidad de personas convocadas superó las capacidades de contención de los cerca de 40 funcionarios desplegados.



Antecedentes de sellamiento y resistencia a la autoridad

Aunque Morales es alcaldesa de Barrios Unidos (localidad vecina), tiene conocimiento de los operativos realizados en Chapinero, donde se ubica Before

En 2024, el bar fue objeto de una medida correctiva o comparendo, lo que generó un cierre de 7 días. La causal para este cierre fue el incumplimiento o la no satisfacción de la totalidad de los requisitos necesarios para el desarrollo de la actividad económica declarada en su Cámara de Comercio, en concordancia con el artículo 92, numeral 16.



Respecto a 2025, se han adelantado cinco operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) por distintas razones. La alcaldesa destacó que ha existido una "resistencia importante" por parte de Solano, quien es el representante legal y administrador. En dos oportunidades este año, Solano ha dado la orden de no permitir el ingreso a las autoridades de policía ni a la alcaldía, según contó.

Morales enfatizó que las inspecciones no son "allanamientos" ni requieren una orden judicial. El IVC es un ejercicio rutinario, permanente y de competencia legal de las alcaldías locales, facultadas por la Ley 1801, que incluye componentes preventivos y correctivos. El intento de ingreso se debe a las denuncias ciudadanas, como las del veedor, sobre un aforo descontrolado y videos circulantes de peleas y actividades que no corresponden a la actividad comercial registrada.



Debate sobre horarios

La alcaldesa abordó el tema de los horarios de funcionamiento, señalando que en todo el distrito, la normatividad se rige por el Decreto 293, el cual establece que los bares deben funcionar hasta las 3:00 a.m., sin excepción.

Sin embargo, en este casi, se aduce que el establecimiento funciona como un "gastrobar" para justificar la operación hasta las 5:00 a.m., pese a que sigue expendiendo alcohol entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m.. La ley, recordó Morales, es aplicable a todos.

