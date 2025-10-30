Motociclistas protestan en Bogotá por restricciones en Halloween: anuncian más manifestaciones

Bogotá amaneció este jueves con bloqueos y manifestaciones protagonizadas por decenas de motociclistas inconformes con el nuevo decreto de la Alcaldía Mayor que impone restricciones a la movilidad durante el fin de semana de Halloween. Las protestas comenzaron pasada la medianoche en puntos estratégicos del sur y occidente de la capital, y los manifestantes advirtieron que se preparan nuevas concentraciones para las próximas horas.

Según reportó el Ojo de la Noche de Blu Radio, los primeros bloqueos se registraron en la calle 20 con avenida Boyacá, en el sector conocido como “Los Tres Elefantes”, y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio. Allí, los motociclistas expresaron su rechazo a las medidas establecidas en el Decreto Distrital 528 de 2025, que restringe el uso del parrillero y prohíbe la circulación total de motocicletas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana durante todo el puente festivo de Halloween.

Los manifestantes aseguran que las restricciones afectan directamente su derecho al trabajo y a la libre movilidad. Además, cuestionan que las decisiones se tomen sin consultar a los sectores que dependen de la moto como herramienta laboral. “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”, expresó uno de los voceros durante la manifestación.

La Alcaldía, por su parte, defendió la medida argumentando que busca proteger la vida, garantizar la seguridad vial y prevenir alteraciones al orden público que suelen registrarse en estas fechas. Según la administración distrital, entre 2022 y 2024 los fines de semana de Halloween dejaron entre 14 y 16 víctimas fatales cada año, y ocho de cada diez siniestros mortales involucraron motociclistas. Además, el 73 % de las muertes nocturnas de conductores de moto ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.



El decreto también señala que los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en motocicleta aumentaron un 21 % y los hurtos a personas un 4 % durante esas jornadas. Por ello, las autoridades implementaron un plan especial de control con más de 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana, 180 agentes civiles de tránsito y 15 puestos de control distribuidos en las principales vías de la ciudad.

La restricción aplica desde la medianoche del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, e incluye corredores como la Autopista Norte, la NQS, la Avenida Boyacá, la calle 26, la carrera Séptima y la Avenida Las Américas, entre otras. Quienes incumplan la norma serán sancionados con un comparendo de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo.

A pesar de las advertencias, los motociclistas anunciaron que continuarán con las protestas. Este jueves planean concentraciones en la calle 100 con carrera 15, la calle 100 con Autopista Norte y la Avenida Boyacá con calle 22. Las autoridades pidieron mantener la calma y recordaron que las excepciones aplican únicamente a motos de la Fuerza Pública, servicios de emergencia, seguridad privada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad y mensajería debidamente identificada.

La Alcaldía insistió en que “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” es una medida por la vida y la seguridad de todos, mientras los motociclistas prometen que las movilizaciones apenas comienzan.