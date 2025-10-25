Indignante: Camión atropelló a motociclista cerca de la sede del Atlético Nacional y se fugó

Un grave incidente ocurrió en plena carretera de Antioquia, a las afueras de Medellín, cuando las cámaras de seguridad registraron el instante en que un camión, que se desplazaba a gran velocidad, atropelló a un motociclista que circulaba por la vía Medellín–Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, por esta importante autopista transitan diariamente vehículos particulares, motocicletas y camiones de carga. Sin embargo, no existe un registro exacto del número de automotores que la recorren, ya que la cifra varía según el día, la hora y la afluencia en temporadas de puente festivo.

El accidente, ocurrido el pasado 23 de octubre, generó indignación entre la comunidad, dado que se trata de una de las rutas principales de acceso y salida de la capital antioqueña. La molestia aumentó porque el conductor del camión no brindó ayuda al motociclista tras el impacto y, por el contrario, se dio a la fuga.



Momento del atropello al motociclista

El siniestro se registró aproximadamente a las 3:00 p. m., muy cerca de la sede del club deportivo Atlético Nacional. Según las imágenes, el motociclista avanzaba por el carril izquierdo de la autopista Medellín–Bogotá cuando fue alcanzado por un camión de cabeza blanca y tráiler azul, que lo embistió violentamente.

El video evidencia que el motociclista mantenía una velocidad moderada y respetaba su carril, mientras que el camión se desplazaba de manera imprudente. En un intento desesperado por esquivar el impacto, la víctima trató de apartarse, pero no logró evitar ser golpeado.



El hombre fue arrastrado varios metros hasta salir de la vía. Afortunadamente, solo sufrió raspones y heridas leves ocasionadas por el contacto con el pavimento.

Las grabaciones también muestran que el conductor irresponsable nunca se detuvo tras el accidente, continuando su recorrido y abandonando la escena sin auxiliar a la víctima.