Movilidad en Bogotá HOY: afectaciones por marchas en la capital

Para este miércoles, 7 de enero, se tienen convocadas diferentes marchas en el país luego de las declaraciones que ha realizado el presidente Donald Trump contra el mandatario colombiano Gustavo Petro sobre un posible ataque al país por la alta producción de estupefacientes que termina llegando a Estados Unidos.

Ante esto, el presidente Petro invitó a los ciudadanos a manifestarse para rechazar las declaraciones de Trump. Por eso, hay varios puntos en la capital donde se han presentado problemas en la movilidad en la capital.

También vale recordar que la embajada de Estados Unidos en Bogotá no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 de la tarde de este miércoles, pues allí se espera que algunas personas se concentren para manifestarse.

Por las manifestaciones, el servicio de TransMilenio se ha visto afectado, cerrando algunas estaciones e impidiendo el paso de buses.



Museo del Oro y servicio JF23 hace retorno en la avenida Jiménez por avenida Caracas.

Vías afectadas en Bogotá

Asimismo, los conductores de vehículos particulares han tenido que cambiar su trayectos y desviar por otras vías.



Carrera 7 con calle 32, sentido Norte - Sur.

Por eso, se recomienda tomar como ruta alterna la Avenida Circunvalar.



¿Qué ha dicho Trump sobre Petro?

Donald Trump ha lanzado amenazas contra el presidente Petro al afirmar que le “sonaría bien” una operación similar a la realizada en Venezuela en Colombia. Además, lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos y aseguró que “no lo hará por mucho más tiempo”, elevando el tono de confrontación entre ambos mandatarios.



Petro respondió con fuertes críticas a la acción militar del gobierno de Trump en la región, a la que calificó como el “secuestro” de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras bombardeos de Washington. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que su nombre no aparece en archivos judiciales sobre narcotráfico, exigiendo a Trump que deje de calumniarlo.

La tensión se agravó cuando Trump llamó a Petro un “hombre enfermo” y dijo que “le gusta hacer cocaína”, declaraciones que llevaron a la Cancillería colombiana a calificar los señalamientos como una “injerencia inaceptable” y a exigir respeto.

Gustavo Petro y Donald Trump discuten por ataques a lanchas en el Caribe y Pacífico Foto: AFP

Desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, ambos gobiernos han chocado por temas como aranceles y migración, llevando la relación bilateral a uno de sus puntos más bajos.