Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Bogotá  / Movilidad en Bogotá HOY: afectaciones por marchas en la capital

Movilidad en Bogotá HOY: afectaciones por marchas en la capital

El Gobierno invitó a los ciudadanos a manifestarse luego de las declaraciones de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro.

