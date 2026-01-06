Movilidad en Bogotá HOY: trancones en la ciudad a raíz de las fuertes lluvias este martes

Las fuertes lluvias azotan, nuevamente, a Bogotá en este inicio del 2026. En horas de la tarde de este 6 de enero, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las localidades más afectadas han sido Usaquén, Suba, Chapinero y Usme, generando algunos problemas en la movilidad.

Por otro lado, a través de X, Bogotá Tránsito informó de algunas inundaciones en las principales vías de la ciudad en donde se pide a las personas transitar con precaución para evitar mayores problemas, tanto en la integridad de los vehículos como de sí mismo. Los puntos más afectados, hasta ahora, son:



Av. Boyacá con calle 65 sur en el sentido Norte - Sur.

Autonorte con calle 170, 175 y 197 en el sentido Norte -Sur.

Av. Carrera 7 con Calle 218 en el sentido Norte - Sur.

Av. Cali con Calle 139.

[03:40 p. m.] #GestiónDelTránsito | ⚠️Novedad en vía por inundaciones en la ciudad:



⚠️Recuerda transitar con precaución⚠️ pic.twitter.com/U21nnSd6Bv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 6, 2026

Sobre las 2:30 de la tarde, autoridades de tránsito habían informado normalidad en la movilidad, pero con el paso de las horas y la intensidad de las lluvias, la operación se comenzó a complicar en toda la ciudad.

Además, una series de videos conocidos en redes sociales han mostrado el estado de las vías y los trancones que las inundaciones han generado en la ciudad.



Por otro lado, también han reportado algunos siniestros en la ciudad a raíz de las lluvias, afortunadamente, nada grave hasta el momento. Por eso, las autoridades han recomendado conducir con precaución para evitar algún tipo de accidente u otro siniestro de mayor escala.