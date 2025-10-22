Movilidad en inmediaciones de la U. Nacional se normaliza tras intervención de la Policía //

Lo que se suponía sería una noche tranquila para los ciudadanos de Bogotá que regresaban a sus hogares tras su jornada laboral, se convirtió en una nueva jornada de disturbios en el campus de la Universidad Nacional, donde un grupo de encapuchados protagonizó enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Los hechos afectaron la movilidad sobre la avenida NQS, a la altura de la calle 43, y paralizaron el servicio de TransMilenio en la zona.

Según las autoridades, los disturbios comenzaron en horas de la noche, cuando varios encapuchados salieron del recinto universitario lanzando piedras y artefactos incendiarios contra gestores de convivencia, buses troncales y una estación del sistema de transporte. La situación obligó al cierre de cinco estaciones, dejando a más de 60.000 usuarios afectados, muchos de los cuales tuvieron que caminar largas distancias para llegar a sus hogares, según se evidenció en redes sociales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta de X, donde ordenó la intervención de la Policía ante la escalada de los disturbios: “Ordené la intervención ante los ataques de unos encapuchados con piedras y artefactos explosivos a funcionarios del Distrito. Ante la violencia, el uso de la fuerza proporcional por parte del Estado”.

Hace unos minutos inició la intervención de la Policia en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida 30. Ordené la intervención ante los ataques de unos encapuchados con piedras y artefactos explosivos a funcionarios del Distrito. Ante la violencia, el uso de la… pic.twitter.com/dSmdksxKdc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 23, 2025

Asimismo, se pronunció el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, que aseguró el uso de artefactos explosivos hacia funcionarios distritales que acompañaron la jornada: “En este momento un grupo de personas encapuchadas recurren a la violencia desmedida en el entorno de la Universidad Nacional, entre otras cosas lanzan piedras y artefactos incendiarios a los equipos distritales. Frente a estos actos violentos hemos solicitado la intervención de la fuerza pública siguiendo principios de proporcionalidad".



La manifestación se extendió hasta cerca de las 8:00 de la noche, momento en el que las autoridades lograron restablecer el orden y permitir la reanudación del servicio de TransMilenio en su totalidad.

En menos de una semana, este es el segundo episodio de desórdenes registrado en la Universidad Nacional. El pasado viernes 17 de octubre, se presentaron enfrentamientos entre miembros de comunidades indígenas y uniformados de la Fuerza Pública, que dejaron cuatro agentes heridos por flechas y lanzas.

Tras ese primer hecho, el alcalde Galán afirmó que no se trató de simples disturbios, sino de acciones planeadas y coordinadas para intimidar a los bogotanos, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a los responsables y determinadores de estas agresiones.