Paro de taxistas: Ley 136 desata polémica entre transportadores; “es lesiva para todo el gremio”

Bogotá amaneció este miércoles 20 de agosto en medio de bloqueos y tensiones. Tras la jornada de protestas de bicitaxistas del martes, hoy fue el turno de los taxistas, quienes se concentraron en el sector de Paloquemao, junto al centro comercial Mall Plaza, para rechazar el proyecto de ley 136 que busca regular plataformas de transporte.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, se refirió con dureza a las manifestaciones de los bicitaxistas y advirtió que detrás de esa actividad existe un grave problema de inseguridad e informalidad: “La informalidad se convirtió en el escondite perfecto para toda clase de crimen en las ciudades”.



Paro de taxistas: rechazan el proyecto de ley 136

Desde tempranas horas, más de 90 taxis se apostaron sobre la avenida del Ferrocarril, cerca de la carrera 30. Los conductores anunciaron que hacia las 10 de la mañana saldrían en caravana desde el aeropuerto El Dorado rumbo a la Plaza de Bolívar, donde esperan un plantón y un encuentro con el alcalde Carlos Fernando Galán.

Carlos Julio Cante, vocero de los taxistas, explicó en Mañanas Blu los motivos de la protesta. Según él, el proyecto de ley 136 “es lesivo para todo el gremio del transporte porque abre la puerta a que cualquiera pueda meter un carro a servicio público”. En la práctica, se trata de la iniciativa que busca regular plataformas como Uber, Didi o Cabify.

Los conductores insisten en que no piden privilegios, sino respeto por la Ley 336 de 1996 que regula el servicio público. “No estamos exigiendo que nos regalen nada. Solo queremos que se cumpla la norma”, recalcó Cante, quien además cuestionó el incumplimiento del Gobierno nacional en la entrega de un bono de compensación por el aumento en la gasolina.

Aunque el proyecto avanza en el Congreso, los taxistas exigen la presencia de Galán en la mesa. “Queremos que nos escuche de primera mano y no por redes sociales”, dijo el vocero.

Distrito se queja por la inseguridad en bicitaxis

El secretario de Seguridad, César Restrepo, diferenció con firmeza las protestas de taxistas de los bloqueos de bicitaxis ocurridos el martes 19 de agosto. “Una cosa son manifestaciones y otra, desafíos a la ley”, afirmó.

Restrepo aseguró que buena parte de los bicitaxis circulan en andenes y ciclorrutas con motores de combustión, fabricados con autopartes robadas y, en muchos casos, usados para movilizar drogas, armas o extorsionar a ciudadanos. “No hablamos con base en especulaciones, sino en denuncias e incautaciones que ya hemos hecho”, señaló.

Según el funcionario, la informalidad es el principal problema: “La palabra clave de la que nadie habla es informalidad. Ahí es donde se esconden las estructuras criminales”. Y añadió que, aunque reconoce que hay personas honestas que se ganan la vida con este oficio, no se puede frenar la acción de la autoridad: “Los controles son los que nos permiten proteger a quienes trabajan de manera legal y detectar a los delincuentes”.

Restrepo también recordó que la regulación del bicitaxismo no depende del Distrito sino del Ministerio de Transporte, que debe evaluar los riesgos antes de cualquier legalización. “No podemos permitir que la costumbre de modular la ley termine debilitando el valor de la norma y dejando crecer actividades que ponen en peligro la seguridad ciudadana”, advirtió.

Con estas posiciones encontradas, Bogotá enfrenta una semana de alta tensión social: mientras los taxistas presionan para frenar el proyecto 136, el Distrito insiste en que no permitirá que la informalidad siga sirviendo de refugio al crimen organizado.