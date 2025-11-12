En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Rescatan a niño de dos años tras pasar siete horas abandonado en un carro en Bogotá

Rescatan a niño de dos años tras pasar siete horas abandonado en un carro en Bogotá

El hecho ocurrió en el barrio La Favorita y fue alertado por vecinos que notaron la presencia del menor solo desde tempranas horas de la mañana.

Foto: captura video Policía
Por: Yuliana Velásquez
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

