Rescatan a niño de dos años tras pasar siete horas abandonado en un carro en Bogotá

Un grave caso de abandono infantil fue reportado en el centro de Bogotá, donde un niño de apenas dos años fue rescatado tras permanecer más de siete horas dentro de un vehículo. El hecho ocurrió en el barrio La Favorita y fue alertado por vecinos que notaron la presencia del menor solo desde tempranas horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que realizaban labores de patrullaje en la zona fueron informados por la comunidad sobre la situación. “Durante labores de patrullaje en el barrio La Favorita, uniformados fueron alertados por la comunidad sobre un menor de edad que permanecía solo dentro de un vehículo desde horas de la mañana”, indicó la Policía Nacional.

Ante el llamado, el Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de varios ciudadanos, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo. Tras verificar que no había ningún adulto responsable en el lugar, el menor fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

“El vehículo fue inmovilizado y el menor está en un centro especializado para niños. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar o cuidador para reclamarlo”, explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los padres o cuidadores del menor y determinar las circunstancias del abandono.

La Policía Nacional reiteró su llamado a los padres y cuidadores a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad a través de las líneas 123 o 141 del ICBF.

