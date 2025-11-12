En vivo
Bogotá  / "Las siguientes 72 horas son críticas": SecSalud sobre menor arrollado por taxista ebrio en Bogotá

"Las siguientes 72 horas son críticas": SecSalud sobre menor arrollado por taxista ebrio en Bogotá

Juan Martín, el menor de 7 años, continúa en un estado crítico, según el último reporte de la Secretaría de Salud. Actualmente, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Santa Clara.

Así reaccionó José Chala, taxista que atropelló a 11 personas borracho, a imputación de cargos
Foto: redes sociales
Por: Patricia González
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

