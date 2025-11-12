"Las siguientes 72 horas son críticas": SecSalud sobre menor arrollado por taxista ebrio en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá ha calificado las próximas 72 horas como cruciales para Juan Martín, un niño de 7 años que lucha por su vida tras ser arrollado por un taxista en estado de embriaguez. El trágico incidente, que dejó 11 personas afectadas y una menor fallecida, ha puesto de relieve la gravedad de las conductas irresponsables al volante en la capital.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, en diálogo con Mañanas Blu, lamentó profundamente el suceso, condenando la conducta del conductor como un acto criminal que truncó el futuro de una joven. El informe de la Secretaría detalla que fueron cuatro menores de edad los afectados directamente por el incidente.

Pronóstico reservado

Juan Martín, el menor de 7 años, continúa en un estado crítico, según el último reporte de la Secretaría de Salud. Actualmente, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Santa Clara, recibiendo manejo especializado y seguimiento continuo por parte de todo el equipo médico.

El niño se mantiene en una sedación profunda, mientras los especialistas esperan su evolución neurológica y cognitiva. El pronóstico es reservado, y aunque se espera un parte médico más detallado para las 10 de la mañana, la situación actual exige paciencia. Gerson Bermont explicó que las siguientes 72 horas son críticas en este tipo de situaciones con afectación neurológica y traumas craneoencefálicos.



El objetivo primordial es que disminuya el edema cerebral para poder observar cómo comienzan a reaccionar las funciones neurológicas y cerebrales, un proceso que avanza de forma muy lenta mientras el paciente está sedado.



Tragedia familiar

La familia de Juan Martín enfrenta un doble drama: mientras el niño de 7 años sigue hospitalizado, deben despedir a su hija mayor, Carol Estefanía, de 15 años, quien falleció a causa del arrollamiento. Los menores involucrados en el incidente eran cercanos a esta familia.

Además de Juan Martín y Carol Estefanía, otras dos menores resultaron heridas. Daniela, una niña de 12 años, sufrió un trauma craneoencefálico leve, pero presenta una evolución muy satisfactoria. Así mismo, una bebé de tan solo 4 meses también resultó afectada, aunque afortunadamente fue dada de alta durante el fin de semana. En total, 11 personas resultaron heridas a causa de este acto irresponsable.

