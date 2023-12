Robaron a la actriz Lorena Meritano en Bogotá

La actriz argentina Lorena Meritano denunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, que fue asaltada el pasado lunes en la ciudad de Bogotá.

Según el relato de la actriz, dos hombres armados la abordaron mientras paseaba a su perro por el sector Bosque Izquierdo. Los delincuentes la amenazaron con armas de fuego y le robaron el reloj y las llaves de su casa a su compañero sentimental.

"Nos acaban de asaltar en Bogotá. Dos tipos, salieron de la nada, nos dijeron: - no se me muevan. Agarraron a mi compañero y logré salir corriendo y gritando hacia un edificio lleno de gente donde nadie salió. Sólo miraban desde la ventana. Dos tipos sentados en la plaza y ninguno de los dos se inmutó. Corrí con mi perro en brazos y a los gritos. Le robaron el reloj y las llaves de la casa a mi compañero y se fueron en un carro( le cambiaron las placas antes) No se puede ni salir a pasear el perro ya", escribió Meritano en su cuenta de Twitter.

La policía llegó a los 10 minutos, segun dijo en otro mensaje la actriz Lorena Meritano, quien ha recibido apoyo, pero también ha generado indignación en redes sociales. Muchos usuarios han criticado la falta de reacción de las personas que presenciaron el hecho.

Publicidad

"Es lamentable que en Bogotá la gente esté tan acostumbrada a la violencia que no reacciona ante un asalto", escribió un usuario de Twitter.

"Lamentable que la actriz Lorena Meritano haya sido víctima de la delincuencia en Bogotá. Es una muestra de que la seguridad en la ciudad está empeorando", señaló otro usuario.