“Siempre hay requisas; investigamos si cuchillos los entraron los colados”: gerente Movistar Arena

Tras los graves disturbios ocurridos la noche del miércoles durante el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, el gerente del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, afirmó que la seguridad del recinto cumplió con los protocolos establecidos, pero que la violencia y el ingreso masivo de personas por la fuerza desbordaron los controles.

La situación, calificada como un hecho de vandalismo, dejó como saldo la cancelación definitiva del evento y una investigación en curso para determinar cómo ingresaron armas blancas al lugar.

Disturbios en la puerta 5

Según Quintero, el incidente se desató hacia las 8:50 p. m., cuando “violentaron la puerta cinco y entraron cientos de personas”, provocando caos, riñas y peleas. El gerente explicó que la puerta afectada no es blindada y que los atacantes la forzaron empujando la parte inferior de la estructura corrediza.

“Esto nunca nos había sucedido en siete años… fue demasiado violenta la entrada”, sostuvo, descartando que se tratara de un plan premeditado. No obstante, el Movistar Arena presentó una denuncia formal y entregará las grabaciones de sus cámaras internas y externas a las autoridades.

Armas dentro del recinto: ¿fallaron los controles?

Uno de los puntos que más preocupa a la opinión pública es la presencia de cuchillos y un hacha durante los disturbios. Sobre esto, Quintero indicó que “siempre hay requisas en todos los eventos” y que, durante el procedimiento, se confiscaron varios objetos prohibidos.

El gerente explicó que el hacha que se observa en los videos difundidos no fue ingresada por asistentes, sino que fue tomada de un gabinete de emergencias del propio recinto, el cual contiene extintores, mangueras y herramientas de seguridad. “Rompen el gabinete y toman el hacha, los cuchillos son materia de investigación”, señaló.

Policía y seguridad privada: refuerzos insuficientes

El operativo de seguridad contó con más de 200 personas entre logística y personal privado, además de presencia policial. Sin embargo, esa noche la fuerza pública estaba distribuida en otros eventos masivos en el Campín y el parque Simón Bolívar.

A las 9:15 p. m. llegaron refuerzos policiales que ingresaron para evacuar el recinto piso por piso. “Ante este tipo de vándalos, ya 100 personas ahí… es imposible frenarlos”, explicó Quintero, reconociendo la dificultad de contener a una turba organizada en cuestión de minutos.

Riesgo alto y autorización oficial

El evento había sido clasificado de “complejidad alta” en reuniones previas del Plan de Mando Unificado (PMU), lo que implicó refuerzos adicionales en seguridad y la autorización de todas las entidades competentes: Secretaría de Gobierno, Bomberos, Movilidad y Salud.

“Este era un evento Full Arena con todas las aprobaciones. Para nosotros lo primordial es que la gente disfrute… este tipo de vandalismo lo rechazamos totalmente”, afirmó el gerente.

Concierto cancelado y futuro de la programación

Tras el incidente, el concierto de Damas Gratis quedó definitivamente cancelado por decisión del promotor. El artista lamentó lo ocurrido. A pesar de lo sucedido, el Movistar Arena mantendrá su agenda y este fin de semana recibirá al rapero colombiano Nampa Básico.

“El Movistar Arena sigue latiendo… no puede quedar impune todo esto que se hizo”, expresó Quintero, quien agradeció el respaldo de artistas, promotores y fanáticos.