Alcalde de Montería y gobernador de Córdoba no declararán Día Cívico este 18 de marzo

Los mandatarios del Caribe siguen sumándose a la negativa de declarar día cívico para este 18 de marzo, a lo que el alcalde de Montería , Hugo Kerguelen, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunciaron que habrá atención habitual en las oficinas estatales.

"Respetamos la decisión del presidente, pero, debido a citas y compromisos agendados, programas y proyectos en ejecución, en Córdoba no nos acogeremos al día cívico", señaló el gobernador Zuleta, quien aseguró que garantizarán el derecho a la protesta para los manifestantes que salgan a las calles, de la mano de representantes de la fuerza pública y alcaldes.

Entre tanto, el alcalde de Montería aseguró que sumarse este martes a un paro de actividades sería contraproducente para esta ciudad, teniendo en cuenta que este lunes está en curso un paro de comerciantes que estaría generando afectaciones económicas.

"Montería no se unirá al día cívico convocado por el Gobierno nacional. Hoy lunes, algunos comerciantes han convocado un paro que está generando afectaciones económicas. No podemos permitirnos parar durante dos días; el comercio necesita mantenerse activo, produciendo y generando ingresos para las familias y la economía local", manifestó el mandatario, quien terminó su anuncio realizado en la red social X con la frase "Montería no para, trabaja".

Estas publicaciones se suman a las ya realizadas por los alcaldes de Santa Marta y Cartagena, quienes también señalaron que no realizarán extensivo el cese de actividades para sus ciudades durante este martes.

Sin embargo, hasta el momento solo una ciudad del Caribe, Sincelejo, declaró que se acogerá al Día Cívico convocado, por lo que el alcalde Yahir Acuña indicó en su cuenta de X, que hará un consejo de seguridad para verificar las condiciones de acompañamiento.

"Según la Constitución Política Nacional, el presidente de la República Gustavo Petro es el jefe de Estado en Colombia. Por consiguiente, nos permitimos anunciar que, una vez seamos notificados del decreto presidencial, la ciudad de Sincelejo acogerá el martes 18 de marzo de 2025 como día cívico en el sector público, en concordancia con la orientación presidencial, que es de público conocimiento", publicó el mandatario.